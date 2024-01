A hajdani sárréti mocsarak helyén kialakított Biharugrai- és Begécsi-halastavak hazánk egyik kiemelten fontos vízimadár-vonuló és telelőhelye.

Békés vármegyében is sokan esnek internetes, illetve telefonos csalás áldozatául. Olyan esetek is előfordulnak, amelyekre már a rendőrség és a szolgáltatók is felhívták a figyelmet. Egy berényi nő morzsaporszívót adott volna el, helyette megcsapolták a számláját. Más hiába fizetett előre, nem kapott semmit.

Vendégünk a népi kultúra, a hagyományok őrzője, Harangozó Imre néprajzkutató, a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense volt, akivel a karcsonyi ünnepkör végéről, Vízkeresztről, és a farsangi időszak kezdetéről is beszélgettünk.

Mozgalmasak a napjaik a madármentőknek. Újabb jó hírrel szolgáltak: már jó kezekben van a Mezőhegyesen megtalált másik erdei fülesbagoly fióka is, Simon.

Több gyulai lakást is kiürítettek a tűzoltók, egy idős nő elhunyt.

Idén ismét megrendezik Az év pálinkás bonbonja megmérettetést a Gyulai Pálinkafesztivál kísérőrendezvényeként – tájékoztatták hírportálunkat a szervezők. A nívós és egyedülállónak számító verseny védnöke a Magyar Cukrász Ipartestület.

Tetoválásokból nyílt kiállítás szombaton este a Csabagyöngye Kulturális Központban. A tárlat célja összekapcsolni a tetoválóművészetet az irodalommal, a kultúrával, így megismertetve egy szélesebb közönséggel.

A rendezvényen a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt is támogatták a szervezők.

Megcsinálta! Az orosházi Petrucz Anikó január 6-án magyar rekorder lett: 12 óra alatt elvégzett 5 ezer 98 burpee gyakorlatot. Sőt! Ő még rádolgozott 10 percet!

A gyulai halálos szén-monoxid-mérgezés után Sarkadra is szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat és a mentőket vasárnap délelőtt. Innen három embert szállítottak kórházba.

Mára már a napnál is világosabb, hogy az éghajlatváltozás nem kopog, hanem berúgta az ajtót. Lehoczkiné Megyik Erika, Békéscsaba paradicsom-királynője – aki ezernyi fajtát termeszt és továbbadja tudását a gyermekeknek –, kiemelte, alkalmazkodni kell a drasztikusan megváltozott körülményekhez. Legyen az egy kiskert vagy egy többhektáros, monokultúrás ültetvény. Erika idén is továbbviszi az „Egy négyzetméteren ötven kiló paradicsom” című projektjét. Vallja, paradicsomot termeszteni szinte bárhol lehet.

Különleges és tanulságos esetei 2023-ben is voltak Békés vármegye rendőreinek. A legérdekesebb történetek összegyűjtésében dr. Szombati Andrea, a vármegyei főkapitányság sajtószóvivője segített. Sorozatunk tizennegyedik részében kiderül, hogy a Békés vármegyei rendőröknek kiemelt feladatuk az államhatár őrzése, és több, nagy létszámú, migránsokból álló csoportot fogtak el.

Stúdiónk vendége Hrabovszki János, a Békés vármegyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke volt. Beszélgetésünk apropóját a téli vadetetés, vadgazdálkodás adta. Emellett terítékre került az őzek nagyszámú elhullása és a vaddisznógyérítés is.

A Magyar Nemzet cikke szerint dúskálnak a kerületek és a főváros, szó sincs a baloldali vezetésű önkormányzatok kivéreztetéséről.

Remélhetőleg ön nem tartozik közéjük, ugyanis súlyos betegségeket is kaphatnak...

Elérhető a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) TOTEM nevű okostelefonos alkalmazása, mely a TermészetLesen adatgyűjtő program része. Az app segítségével mind a szakmai szervezetek, mind pedig a lakosság könnyedén tud bejelentést tenni az elhullott vadon élő állatok tetemeiről.

Megnyílt Bondár Tímea: Más szemmel című kiállítása a Békés Megyei Könyvtár földszinti kiállítóterében szombaton. Az autizmussal élő, fiatal alkotó érzéseit, gondolatait, véleményét fejezi ki a képekkel, de alkotásaival ránk, nézőre is hatással van. A kiállítás megnyitóját Trescsik Dániel és tanára, Szőnyi Gabriella kísérte marimba és zongora játékukkal.

Legyezőnyelv – „Egyetlen szavadtól függ a boldogságom…” címmel tartott előadást Szilágyi Sándor történész a Múzeumi Szabadegyetem részeként, a gyulai Almásy-kastély Stefánia-szárnyának báltermében a napokban. Elhangzott, a hölgyek egykoron a biztatástól az elutasításig akár 85 -féle jelzést is kifejezhettek a legyezők segítségével.

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete számos izgalmas programot szervez az idei évre is a sorstársaknak.