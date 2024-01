A horgászkártyák megújításával kapcsolatban tett közzé tájékoztatót kérdezz-felelek formában a Körösvidéki Horgász Egyesültek Szövetsége a Magyar Országos Horgász Szövetség honlapján megjelent közlemény alapján.

Békéscsabán január 10-én és 17-én, azaz két szerdai napon viszik el a karácsonyfaként kiszolgált, kitett fenyőket – olvasható a szemétszállító cég honlapján, ahol közzétették a Békés vármegyei településekre vonatkozó ürítési naptárakat. Ezekből kiderül, hogy az egyes városokban mikor szállítják el a tűlevelűeket.

Vendégünk a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület A.J.K.A. Shotokan Karate Szakosztályának vezetője, Farkas András volt, akivel a shotokan harcművészetről, volt és jelenlegi tanítványairól, életútjáról, és versenyzői-, edzői szemléletéről is beszélgettünk.

A különleges ízvilággal rendelkező gumós zeller előnyeit egyre többen ismerik fel, és illesztik be az étrendünkbe Békésben is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a zeller iránti kereslet folyamatos és stabil, így a gazdálkodóknak is kiváló perspektívát jelenthet a zöldségnövény termesztése.

Valami hasonló ez, mint a suliban, testnevelés órán megismert és oly' sokszor végrehajtott négyütemű gyakorlat: burpee. Négyütemű fekvőtámasz, mely során a mellkas érinti a talajt, valamint fej felett tapsol a sportoló, vagyis Petrucz Anikó. Az orosházi hölgy szombaton e mozdulatsorral kíván felállítani rekordot. Szombat reggel 8 óra óta figyelő és számláló tekintetek mellett végzi a gyakorlatsort. Megérkezett Orosházára a rekordot rögzítő és hitelesítő Sebestyén István is.

A 2023-as esztendő a Surman Box Clubnál az újra rendeződés és az új célok kitűzésének időszaka volt. A Covid-időszak előtt egy rendkívül jó és eredményes csapat működött a békési egyesületnél, de a járvány okozta nehézségek miatt az „széthullott”, így újra kellett építeni.

Békés vármegyében 2022-ben a gazdát cserélt ingatlanok – közte családi házak, többlakásos társasházak, lakótelepi panelek – átlagára négyzetméterenként 246 ezer forint volt. A legdrágább településnek Gyula, Békéscsaba és Szarvas számított, a legolcsóbbnak pedig Körösnagyharsány és Dombegyház. Míg Gyulán egyes utcákban több mint félmillió forint volt a négyzetméterenkénti átlagár, addig egy mezőhegyesi majorban 21 ezer – ez is kiderült a Központi Statisztikai Hivatal Ingatlanadattárából, ahol évekre visszamenőleg lehet böngészni az adatokat, tájékozódva ezzel, hogy mennyit is érhetnek egy-egy településen, adott esetben utcákban az ingatlanok.

A Körös-Maros Nemzeti Park pusztáit járva népes őz- és túzokcsapatok is szemünk elé kerülhetnek. Ezek az állatok jól tudják, hogy egymást segítve, csapatokba verődve könnyebb túlélni a telet – ismertette a napokban a nemzeti park.

Békés B.Ú.É.K Békés – 2024 címmel tartották meg Bagoly László karnagy vezényletével a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos újévi koncertjét ezúttal a Kira vendéglőben, a korábbi Dübögőben pénteken este. Az eseményre minden jegy elkelt, gyakorlatilag egy tűt nem lehetett leejteni a nézőtéren.

Stúdiónk vendége a Békéscsabán, a Nemzetstratégiai Intézet vezető főtanácsosaként dolgozó Beszédes Nimród Attiláné volt, akivel azonban most elsősorban hobbijáról, a gombászatról, a gombavizsgálatról beszélgettünk.

A múzeum régészeti osztályán jelenleg is nagy erőkkel folynak a feldolgozási munkálatok – adta hírül a napokban a Tessedik Sámuel Múzeum. Hozzátették, hogy a helyi múzeumbarát civilek együttműködésével zajló Közösségi Régészeti Program jóvoltából a múzeumba került közel 3000 darabos éremanyag restaurálása, leltározása és numizmatikai feldolgozása zajlik éppen náluk.

Gyurcsány Ferenc pártja évente mintegy 740 millió forintos állami támogatást kap.

A hírek szerint Clintonék alapítványa finanszírozta a szexbűnöző egykori barátnőjét.

A Békéscsabai Jókai Színház szombaton délelőtt tartotta Bognár Zsolt-Kiss Stefánia: Munkácsy, a festőfejedelem című musicalének sajtónyilvános olvasópróbáját a Munkácsy Emlékházban. A darabot Koltay Gábor Balázs Béla-díjas érdemes művész rendezi, a főbb szerepekben Kocsis Dénessel, Csonka Dórával és Puskás Dániellel. Az előadás tisztelgés a 180 évvel ezelőtt született zseni előtt.

Vasárnaptól jelentős lehűlés érkezik, ezzel párhuzamosan az esőt a dunántúli vármegyékben ónos eső, majd gyakorlatilag az ország teljes területén havazás váltja fel. A Magyar Közút fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől.

Az idei évben is rengeteg kulturális programmal készülünk, melyek már januárban elkezdődnek – adta hírül a napokban Szelezsán György, Elek polgármestere.

A Dunaújvárosi Kohász KA jutott be a női kézilabda Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé, miután a szombat délutáni mérkőzésen legyőzte a végig nagyon küzdő TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE csapatát.

Nem bírt a MÁV Előre Foxconn csapatával a Swietelsky-Békéscsaba a szombat esti női röplabda Extraliga mérkőzésen. A fehérváriak szettet sem engedélyeztek a Dominika Strumilót nélkülöző viharsarkiaknak.

Hol és miként lehet bejelenteni a szabálytalanul közterületen elhelyezett szemétkupacot, és mi történik a bejelentést követően – erről szól az a helyi önkormányzati rendelet, amelyet a napokban fogadott el a városi közgyűlés Békéscsabán. A hírek szerint hamarosan megnyithat a Kétegyházi úton a hulladékudvar, ahol bizonyos mennyiségig ingyenesen le lehet rakni többek között építési törmeléket is.