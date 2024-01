Karácsony környékén apró kis csodák is bearanyozták az ünnepet, az életet, így volt ez Kondoroson Dankó Béla révén Szebegyinszki Mihálynál is. A városban mindenki által Szebinek hívott közösségi embert az országgyűlési képviselő kereste fel egy karácsonyi üdvözlőlevéllel, ami kalandos úton jutott el hozzá Amerikából, Daytona városából. Szebi az üdvözlőlap átvételekor elérzékenyült, és tudta is, ki az a Josaphine néni, aki a levelet feladta.

Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Szülészet Nőgyógyászati Osztályán 2024. január 1-jén 20 óra 50 perckor született meg a 2024-es esztendő első babája. Az orosházi Zubor Márk és Zuborné Setényi Vanessza Laura gyermeke, Antal Csenger 3270 grammal és 50 centiméterrel érkezett a világra.

Elhunyt a magyar képregényrajzolás jelentős alakja, a békéscsabai származású Futaki Attila.

Beszámolók szerint mintegy tíz autót törtek fel Gyomaendrődön szilveszter éjjel, amik közül néhányat el is vittek és kárt okoztak bennük. A helyiek kedélyét jelentősen felborzolták az események. A rendőrség elfogta a gyanúsítottakat, egy 16 és egy 17 éves fiút. Beszámolójuk szerint csupán kocsikázni akartak.

Beszámolt 2023. évi tevékenységéről és ismertette idei évre vonatkozó munkatervét a Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület a fürdővárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén. A szervezet nagyon sok területen segíti a fiatalokat és a gyerekeket a városban, mindig rögtön reagálnak a felmerülő kérdésekre, aktuális problémákra.

Már otthon van az állatvédőkhöz szilveszterkor, új év első napján bekerült kutyák közül több. A csabai állatvédők a kutyatartók felelősségére is felhívták a figyelmet.

A hazánknak járó európai uniós források egy részének a feloldása és folyósítása kapcsán is a kormány ellen kezdett lobbizni az Action for Democracy (A4D), amelyen keresztül a globális progresszív hálózatok külföldről igyekeztek befolyásolni a 2022-es választás eredményét. A szervezet elnöke, Korányi Dávid szerint stratégiai hiba volt feloldani a hazánknak járó uniós források egy részét – írja a Magyar Nemzet.

Elképesztő, uniós és akár adófizetői pénzeket is kapnak a magyarellenes civil szervezetek, írja cikkében a Magyar Nemzet.