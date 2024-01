Sikeresen újraélesztett egy idős férfit kedden Zima-Kovács Ilona a békéscsabai Sas patika előtt. A Dr. Varga Franciska háziorvos mellett asszisztensként dolgozó hölgy elmondta, éppen a gyógyszertárból jött ki, amikor arra lett figyelmes, hogy egy férfi hason fekszik a földön.

Elesett és nagyon csúnyán megütötte az arcát egy idős asszony néhány nappal ezelőtt a békéscsabai ligeti temetőben. A 87 éves nő az esés miatt nem tudott felállni, szerencséjére Bucsi Attila önzetlenül azonnal a segítségére sietett, így sikerült elkerülni a nagyobb bajt.

Ősztől, a tavalyi utolsó félévtől "kriminális" frontváltozások követik egymást Békés vármegyében is, ami számos egészségügyi problémát okoz. Csütörtökön akár plusz 15 fok is lehet, hétvégén pedig ismét jöhetnek a mínuszok. A békéscsabaiakat is megosztotta a kérdés, egy részük kifejezetten kedveli a telet, másoknak viszont inkább kellemetlenséget okoz a hideg.

A békéscsabai nevelésű, a Viharsarokból 2022-ben a Ferencvárosba igazoló Kukely Annával erősített az NB I.-es Motherson Mosonmagyaróvár.

A Békés Megyei Könyvtár meghívja a gyermekkönyvtár felső tagozatos olvasóit, hogy jelentkezzenek a 10 hónapon át tartó játékukra.

Hamarosan újabb felújítási munkálatok fejeződnek be a békési kulturális központban. A dr. Pappné Darida Andrea igazgató által vezetett intézményben ezúttal a színházterem bútorzata újul meg.