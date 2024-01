Emléksétát tartottak Szathmáry Niki eltűnésének huszonhatodik évfordulóján vasárnap délután Gyulán. A résztvevők a szokásoknak megfelelően ezúttal is a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központtól a törökzugi ABC-ig járták végig azt az utat, amit a kislány is megtehetett eltűnése előtt, 1998. január 14-én.

Néhány hónappal ezelőtt több nemzetközi ügynökség is hivatalos Diana-hasonmássá választotta a Gyulán élő Képli Barbarát. Az énekléssel is foglalkozó édesanya elmondta, megtisztelőnek tartja, hogy nagyon sokan látják a hasonlóságát a hozzá lelki értelemben is közel álló 1997-ben elhunyt hercegnő személyiségével.

A 79 évvel ezelőtt málenkij robotra elhurcolt gyulai németekre emlékeztek vasárnap délelőtt a gyulai Németvárosi Szent József templomban.

Rövid időn belül többen is bejelentést tettek a rendőrségre arról, hogy számukra ismeretlen emberek azzal hívták fel őket, hogy az unokájuk segítségre szorul és pénzre van szüksége. A csalók ezúttal főként Gyulán élő időseket kerestek meg és próbáltak meg pénzt kicsalni tőlük. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen hívást kapnak, legyenek gyanakvóak.

Egy átlagos magyar gazda évi 190 ezer forintot költ a kutyájára – derült ki a Cofidis reprezentatív kutatásából. A számítások szerint a felszerelés, a higiéniai ellátás, az általános állatorvosi költség az eledel mellett még nagyjából 47 ezer forintot emészt fel éves szinten. A hitelintézet 2018-as kutatásával összevetve kiderül, a költségek csaknem 33 százalékkal emelkedtek öt év alatt, amit a Békés vármegyeiek is megéreznek.

A magyar történelem egyik leggyászosabb eseményére, a Doni áttörésre emlékeztek az önkormányzat és a Történelmi Emlékút Alapítvány nevében szombaton délután Szarvason, az Ótemetőben álló Doni Emlékműnél.