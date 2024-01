Az egyesületnél hangsúlyozták azt is, hogy állatmentéseik során számtalan esetben találkoztak utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal az utóbbi években.

– A háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni, vagy úgy tartani, hogy elpusztul, bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható. Az utcákon sok kóbor állat kószál, javasoljuk, hogy aki tud, fogadjon be közülük egyet – kérte Seres Zoltán. A kérdésre, mire jó a kutyacipő, elmondta, vízálló anyagból készül, kényelmes, hasznos viselet lehet a téli időszakban. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát, ott megvédi a kutyus lábát a káros maróanyagtól, a sótól.

– A só marta tappancsra a kutya nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek, a gyógyulás hetekig is eltarthat. A marástól véd meg a kutyacipő – részletezte, hozzátéve, a tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdik gyakran ruhákat, cipőket adnak, ami szintén nem nagyvárosi hóbort.

– Divathóbortnak tűnhet, ám az öltöztetésnek fontos szerepe lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták fürdetni. Ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú – zsírréteg a kenceficéktől lemosódik. A fűtött lakásokban élő állatok szőre nem véd meg a zord tél viszontagságaitól. Lakásos kedvencünket, ha hosszabb ideig kint tartjuk a jeges szabadban, meg is betegedhet. A problémák megelőzésére jó a kutyaruha. Ha kreatívak vagyunk, otthon is elkészíthetjük, hiszen állatboltokban ezekért a darabokért több tízezer forintot is elkérnek. A lényeg, hogy az állatot a rárakott ruha a mozgásban ne zavarja, ne legyen szoros, de bő sem. Fontos, hogy az állat a ruhájában tudjon rendesen vécézni. A kutyaruhát is rendszeresen mosni kell, hiszen az utcán sok baktériumot – vírust is összeszedhet. Nem árt tehát, ha két-három váltást készítünk, vagy szerzünk be – részletezte Seres Zoltán.