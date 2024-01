Békéscsabán és környékén több helyszínt és több partnert is kiválaszt a cég vezetése, ezek az ügyek folyamatban vannak – tette hozzá a politikus a Facebook-oldalán. Mint írta, a Kazinczy-lakótelepen és Jaminában is folynak az előkészületek, hogy a megfelelő feltételek megteremtésével, szerződéses partnerrel való együttműködéssel, a postapartneri program segítségével biztosíthatók legyenek a szolgáltatások. A tervek szerint tavasszal nyílik Békéscsabán olyan posta, ahol egyébként más típusú szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a helyiek.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte: azt, hogy mennyire szükséges a postafiókok működése, a Magyar Posta Zrt.-nek írt levéllel is megerősítette Csicsely Gergő és Kocziha Attila, akikkel pont erről egyeztetett a minap.