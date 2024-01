Mezőhegyesen egy park egyik fenyőfája alatt találtak egy legyengült kis fülest még újév napján. Miután beszállították a madármentők a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpontba, nem sokkal később újabb bagolyfiókára bukkantak a helyszíntől nem is olyan messze. Erről hírportálunknak is mesélt a Szentesi Természet, - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány elnöke, Apavári Györgyné.

A hétvégén várták a másik egyedet, aki bizonyára nem más, mint a Január névre keresztelt kis bagoly testvére. A szintén legyengült állapotban megérkezett kis bagoly ezúttal a Simon nevet kapta megmentőitől (Simonok ünnepelték névnapjukat pénteken, amikor a kis tollasra bukkantak Mezőhegyesen).

– Simonról pénteken kaptunk hírt, miszerint azon a mezőhegyesi részen találták meg ahol Januárt, az első mentett bagolyfiókát. Őt is Balog Andrea, a Szentesi Természet, - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány munkatársa szállította be. Sajnos a téli időszak miatt a napsütés nagyon kevés, mindkét fióka D-vitamin hiányban szenved, kismértékben az angolkór jelei mutatkoznak, a testtömegük alig haladja meg a 150 grammot a 200-250 gramm helyett. Tekintettel arra, hogy az erdei fülesbagoly fészekhagyó madár, normál esetben, nem lenne indokolt a mentése, sőt ha meg is menti valaki, vissza helyezhető lenne természetes közegébe. Sajnos a két fióka esetében, a legyengült állapot és az angolkórra utaló jelek miatt, ők nem illeszthetők azonnal vissza. Kezelésre a Szentesi Természet, - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány gondozásában maradnak. Ha minden jól alakul, akkor májusban Mezőhegyesen elengedjük őket,visszatérhetnek a természetbe – nyilatkozta hírportálunknak Apavári Györgyné. Azt is megtudtuk tőle, hogy Simont is elviszik vizsgálatra a Csodadoktor rendelőbe, a D3 és Szelén+E vitamin adását már most elkezdték a fiókáknál.

Befogadó telephely lesz Mezőberényben

Békés vármegye területén napi szinten végez a Szentesi Természet, - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány mentést.

– Nagy örömmel mondhatom el, Mezőberényben 24-72 órás tartózkodásra, befogadó telephely jön létre, ahol kolléganőnk várja a Békés vármegye területén a természetben élő, de elesett árva állatokat, madarakat, valamint a sérült egyedeket – jelentette be a jó hírt az alapítvány elnöke.

– Igyekszünk mindenkit ellátásban részesíteni, 0-24 órás működésünkkel. Abban az esetben, ha szükség van tanácsra, vagy bejelentést szeretnének tenni, ügyeleti számunkon tehetik meg, a mentőközpont diszpécsere fogadja a hívásokat.