A Huba utcai sövényt sok évvel ezelőtt ültették, korához és nem túl ideális helyéhez (nagy ezen a részen a forgalom, és a növényre két oldalról is csapódik a síkosságmentesítő anyag a téli időszakban) meglehetősen jó állapotban van. Hogy ez így is maradjon, most erőteljesen vissza kell ifjítani a sövénysort. Amennyiben ez elmarad, a növények felnyúlnak, hiszen mindig a legmagasabban lévő rügyek hajtanak ki, alul viszont kikopaszodik, végül elhal. Ezt szeretné megakadályozni a VÜRT, ezért szinte a talajszintig visszavágják a növényeket, s tavasszal innen indulnak meg a friss hajtások.

Egyrészt tehát a növény egészségének a védelme a cél, másrészt viszont a közlekedésbiztonság szempontjából is fontos ez a lépés. Bizonyára sokan tapasztalták, hogy a gyalogosan közlekedők közül néhányan előszeretettel a bokrok közül lépnek az útra. Ez meglehetősen veszélyes. A megifjított, hamarosan újra sűrűn és fél méter magasan húzódó sövényen nem lehet majd keresztülbújni a járókelőknek.

Az ifjításnak most van itt az ideje, hogy a Huba utcában egy megújult, könnyebben karbantartható és alakítható sövénysor húzódhasson a jövőben is.