Az elmúlt év extrém rágcsálógradációja ellenére egyik településen sem volt kiemelkedően sok erdei fülesbagoly. A baglyok általában zavartalan, időjárástól védett helyeken, jellemzően örökzöldeken pihennek nap közben. A felmért településeken is ilyen közegben lehetett velük találkozni. Kedvelik az egyházi épületek udvarait, panelházak által védett udvarokat, parkokat, iskolaudvarokat, de több helyen is a falvak és városok központi utcáin gyülekeznek. Gyűrűzés-visszafogási adatok alapján Kevermesen is bizonyított, hogy egy-egy ilyen, évtizedekig használt nappalozóhelyen nagyrészt a környékbeli fészkelők fordulnak elő – olvastuk az egyesület közösségi oldalán.

– Az általunk ismert nappalozóhelyeken 2024. január 21-én összesen 150 példányt számoltunk meg. A legnagyobb csapatok Dombiratoson és Mezőkovácsházán kerültek szem elé, de Kevermesen, Dombegyházon és Battonyán is megfigyeltük a faj egyedeit. Meglepő, de Battonyán a tavalyinak csak a felét láttuk ugyanazon a gyülekezőhelyen. Nagykamaráson, Almáskamaráson, Kunágotán és Kisdombegyházon nem észleltünk baglyokat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeken a településeken nincsenek. Nekünk viszont eddig nem sikerült megtalálnunk a gyülekezőhelyeket. Nagykamarással kapcsolatban meg kell említeni, hogy évekkel ezelőtt a templom környékén láttunk nappalozó csapatot, de ez a gyülekezőhely a templom felújítása miatt valószínűleg megszűnt.

A baglyokkal intenzíven foglalkozunk, több nemzetközi tanulmányunk is megjelent az elmúlt időszakban. Éppen ezért ha valaki az említett településeken ismer nappalozóhelyeket, kérjük, tájékoztasson minket róla – fogalmaztak meg kérést a településeken élők felé a természetvédők.