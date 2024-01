„Nemcsak Békés, de az egész magyar lovassport és lótenyésztés egyik büszkesége a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság. Az itt tanulók és dolgozók is garancia arra, hogy a magyar nemcsak lovas nemzet, hanem az is marad. Bár sok időt töltök lovak között, de a fogathajtást most próbáltam először” – írta közösségi oldalán Novák Katalin.

Novák Katalin most is megbizonyosodott róla: lovas nemzet a magyar! Fotó: Novák Katalin Facebook oldala