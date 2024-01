– Nemrég újévi fogadáson köszöntötték a város partnereit, és beszédében kiemelte, hogy fejlődött Békéscsaba. Mely beruházásokat emelné ki?

– A járvány és a háború ellenére is fejlődött Békéscsaba. A kormány a Modern Városok Program keretében előkészített fejlesztésekhez biztosította a forrást. Tavaly véget ért a piacfejlesztés, tovább épült a Munkácsy-negyed, átadtuk a bábszínházat és a megújult Ursziny-Beliczey-kúriát, befejeződött az útfejlesztési és a járdafejlesztési program, elkészült a Wenckheim turista- és kerékpárút. Az M44-es építése pedig gőzerővel zajlik, és másfél év sem kell, hogy teljesen bekössék Kecskemétnél az M5-ösbe. Remélhetőleg ez a fejlesztési ütem megmarad a következő időszakban is. Egy újabb európai uniós ciklusban vagyunk, a projektek tervezése megtörtént az önkormányzatnál. Békéscsaba nagyjából 12 milliárd forintot költhet majd el közcélokra, bicikliutakra, csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére, a belvárost érintő további rehabilitációra, gazdaságfejlesztésre, zöld környezet megteremtésére.

– A Modern Városok Program néhány beruházását nem tudták teljes mértékben befejezni. Várható, hogy ezen fejlesztések kivitelezésére hozzájut az önkormányzat a szükséges támogatáshoz?

– Van egy statisztika, hogy a megyei jogú városok hogyan hajtották végre a Modern Városok Program keretében az előzetes terveiket, és Békéscsaba ebben a tekintetben jól áll, az első harmadban szerepel. Felsorolni is nehéz lenne, hogy kormányzati támogatásól mennyi projektet zártunk le sikeresen. Persze olyanok is akadnak, amelyeket nem tudtunk eddig befejezni. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal tárgyaltunk ezekről, és született is egy kormányrendelet, amely az elképzelt, de be nem fejezett fejlesztések terén további esélyt ad számunkra, és amelyek kapcsán további egyeztetések szükségesek. Ilyen a Gyulai útra tervezett multifunkciós sportcsarnok, a repülőtér fejlesztése, a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai campusának fejlesztése, az újabb napelempark, az elektromos autóbuszok beszerzése. A tárgyalások el is kezdődtek, az önkormányzat valamennyi projekt kapcsán bemutatja, hogy hogyan áll, és bízom abban, hogy lesznek idén olyan kormányzati döntések, amelyekkel ezek kivitelezésére forrást biztosítanak.

– Az újévi fogadáson felidézte, hogy tavaly Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, „felkészül Békés vármegye”, majd hozzáfűzte, hogy ennek látható jelei is vannak. Mik ezek a látható jelek?

– Szerintem az ország gazdasági stratégiája úgy alakul a következő években, hogy ha húzunk egy képzeletbeli egyenest Kaposvár és Berettyóújfalu között, akkor a vonaltól délre eső részekre a korábbiaknál nagyobb figyelem összpontosul. Egyértelmű, hogy egy gazdaságfejlesztésnek kell történnie annak érdekében, hogy a térség, így Békés vármegye lakosságmegtartó ereje növekedjen. Remélem, hogy idén a kormányzattal együttműködve ki tudunk dolgozni Békéscsaba számára egy jó fejlesztési tervet. Ahhoz, hogy komoly befektetők érkezzenek ide, jól előkészített stratégiára van szükség. Ennek a legfontosabb elemei megvannak, épül az M44-es, van a város körül elkerülőút, van egy működő repülőtér, két vágány vezet Budapestig, és most épül Lőkösháza, a magyar-román határ felé is a második vágány. Jó együttműködésre számítunk a kormánnyal, ennek az első jelei megvannak, és megpróbálunk megfelelni a befektetői igényeknek. A meglévő ipari parkok mellett Békéscsaba kész további iparterület-bővítésre is.

– Beszéltünk fejlesztésekről. De mi kell ahhoz a beruházások mellett, hogy Békéscsaba szerethetőbb, élhetőbb, vonzóbb legyen?

– Egy adott településen az ott élők jó közérzetéhez nyugodt, egészséges környezetre, jó munkalehetőségekre, valamint olyan jövedelmekre van szükség, hogy a családok rendelkezzenek tartalékkal, legyen lehetőségük a szórakozásra, a pihenésre. Arra törekszünk, hogy ez Békéscsabán megvalósulhasson. Az egészséges, folyamatosan fejlődő környezet tekintetében nemcsak a közterületek, hanem az intézmények fejlesztését is szem előtt tartjuk. Egyre nagyobb hangsúlyt kap mindezek mellett a város zöld jellege, komoly zöldfelületekkel rendelkezünk, amelyek ápolása szintén elsődleges feladatot jelent, és gondozottságukra jelentős összeget fordítunk.

– Tíz éve vezeti a várost. Ebből az időszakból melyik pillanatra emlékszik vissza a legszívesebben?

– Szeretem a gazdasági életünket, a gazdálkodó szervezeteinket, ott vagyok a sport- és kulturális eseményeken, szeretem a csabaiak nyíltságát. Nehéz lenne egy pillanatot kiemelni. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy a város gazdasági ereje jelentősen nőtt, és a helyiek elégedettségi szintje ugyancsak jól alakul. Bízom abban, hogy a következő fejlesztési ciklusban európai uniós forrásból és a kormányzat támogatásával további fejlesztéseket tudunk ide irányítani. Olyanokat, amelyek fontosak a helyieknek, amelyek emelik a térség népességmegtartó erejét. Az a fontos, hogy olyan termelő képesség legyen a városban, ami hosszú távon az itt élőket magabiztossá teszi, illetve visszahozza a városba azokat, akik esetleg elmentek.