December 6-án 14 és 17 óra között féláron iratkozhatnak be azok, akik a polcok között megkeresik a Mikulást, készítenek egy vele közös szelfit, a képet pedig bemutatják a regisztrációs pultnál.

Valamennyi szombaton tartanak foglalkozásokat, december 16-án délután például 3D-s nyomtatóval karácsonyi díszeket nyomtatnak ki, amelyek aztán hűtőmágnesként kidíszíthetők, hazavihetők.

Zajlanak a családoknak szóló versenyek. Legó történetépítő viadalt hirdettek családoknak, december 16-ig lehet jelentkezni. A feladat, hogy az otthoni vagy a Digilaborban lévő készletből építsenek egy könyvborítót, azt fotózzák le, majd küldjék be a képet a [email protected] e-mail címre. A hat legkreatívabb családot behívják a két ünnep között egy újabb fordulóra, amikor egy megadott történetet kell újramesélniük legóelemekből.

Visszatér a bibliotékába a vakrandi december 22-ig. Becsomagolt filmeket kölcsönözhetnek a látogatók, és az benne a rejtély, a játékosság, hogy a filmekről mindössze egy-egy kifejezés árulkodik.

Adventi kalendáriummal is találkozhatnak az érdeklődők. Egyrészt online, hiszen a könyvtár közösségi oldalára kiraknak minden nap egy-egy bejegyzést, és majd ezekhez kapcsolódóan tesznek fel kérdéseket, nyereményekért. Másrészt a földszinten kihelyeznek egy fiókrendszert, és annak bizonyos időközönként kinyílik egy része: az, aki pont akkor a pultnál áll, ajándékot kap.

A Békés Megyei Könyvtár most is csatlakozott a Mosolycsomag akcióhoz, hogy szebbé tegyék a rászoruló családok, gyermekek karácsonyát. December 16-ig számítanak a cipősdobozokba tett ajándékokra. A pakkokra rá kell írni, hogy milyen korosztálynak, lánynak vagy fiúnak szánták-e.

A Szent István téren december 23-ig zajlik a Csabai Advent, és ott is megjelenik az intézmény egy – a múzeummal közös – faházban. Hétfőnként, csütörtökönként és szombatonként ott is számítanak a látogatókra, lesz mód könyvcserére, lapozgatásra, de leadhatók a mosolycsomagok is. Sőt egy kvízjátékon ugyancsak részt vehetnek az érdeklődők nyereményekért.

Juhász Zoltán igazgató hozzátette, hogy a két ünnep között, azaz a december 27-étől, szerdától 30-ig, szombatig nyitva tart a békéscsabai bibliotéka. Ekkor is lesz foglalkozás, valamint pénteken egy karácsonyi műsorral szintén számítanak a családokra.