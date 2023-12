Idén nem csak a tűzoltófecskendőjüket öltöztették ünnepi fényekbe, hanem az Országos Mentőszolgálat jóvoltából egy mentőautót is, valamint a helyi polgárőrök is csatlakoztak. Sokan az ablakokból és a házak elől integettek nekik. Ezt követően a városközpontban várták a kilátogatókat, akik közelebbről is megnézhették a kivilágított járműveket. A gyermekek felülhettek az autóra, valamint sofőrjeik meg is kocsikáztatták őket. Közben forralt bort és teát kínáltal, valamint mézeskalácsot, amit pár nappal a rendezvény előtt szintén saját kezűleg a laktanyában készítettek. Egy helyi lakos felajánlásából friss pogácsa is volt, ami hamar el is fogyott.