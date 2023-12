Békés Vármegye Önkormányzata egyedülálló módon 2020 decemberében – a koronavírus járvány idején – első alkalommal hirdette meg online kézműves karácsonyi vásárát, melynek célja az volt, hogy segítséget nyújtson a megyében dolgozó kistermelőknek és kézműveseknek a nehéz időszakban – ismertette az önkormányzat közleményében.

Fontosnak tartják a vármegyében lévő kistermelők, kézművesek támogatását, ezért Zalai Mihály elnök kezdeményezésére most második alkalommal nyitja meg digitális kapuit az online kézműves karácsonyi vásár az önkormányzat weboldalán. Az elnök véleménye szerint a mai rohanó világban az emberek többsége már online vásárolja meg a karácsonyi ajándékot szerettei számára, ezért is tartja fontosnak ennek a pozitív visszhangot kapó és hasznos eseménynek a folytatását. Bíznak abban, hogy a vásárlók megtalálják az általuk keresett termékeket és a helyi termelők is széles körű vevőbázist alakíthatnak ki.