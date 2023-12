Mint írta, a városüzemeltetési bizottság – amelynek ő is tagja – tavaszi döntése értelmében az önkormányzat egy pályázatot nyújtott be, hogy az Erzsébet lakópark mellett egy 900 négyzetméter hasznos alapterületű, hat csoportszobás bölcsődét építsenek, és nyert is a beruházásra a város 1,2 milliárd forintot. A történetben friss fejlemény, hogy a tervezési feladatok kapcsán az önkormányzat lefolytatott egy beszerzési eljárást, és kiválasztották a tervezőt, egy kecskeméti cég tette a legkedvezőbb ajánlatot.