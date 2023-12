Toldi Balázstól megtudtuk, a napokban tartott képviselő-testületi ülés első napirendi pontja az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata volt. Hozzátette, a testület nemrég fogadta el Gyomaendrőd kulturális koncepcióját, amely öt évre szól. Ebben található egy olyan elismerés, ami a Gyomaendrőd Kultúrájának Mecénása címet kapta. Ez utóbbival azon személyeket szeretnék kitüntetni, akik anyagilag is sokat tesznek a város kultúrájáért. A testület végül arról döntött, hogy nemcsak ennek az egy szakterületnek a mecénását kívánják kitüntetni a jövőben, hanem a település életét teljes mértékben átfogó oklevelet is alapítanak. Így lett az elismerés címe Gyomaendrőd Mecénása, amire bármely személy, vagy gazdasági társaság felterjeszthető, aki vagy amely támogatta Gyomaendrődöt valamely területen.

A következő napirendi pont a gazdasági társaságok háromnegyed éves beszámolója volt. Toldi Balázs elmondta, minden társaságukra igaz, hogy tartják azokat a számokat, amik megjelentek az üzleti tervekben, és év végére várhatóan egyik sem lesz negatív eredményben.

A képviselő-testület döntött továbbá a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 2024-es sorsáról, amely szerint jövőre is 20 pályázót támogatnak egy éven keresztül, havonta 10 ezer forinttal.

Tárgyalták még az ülésen az önkormányzat által bérbe adott ingatlanok díjazásáról, melyek esetében 6 százalékos emelésről döntöttek. Elfogadták emellett a belső ellenőrzési tervüket. Itt részletezte, hogy minden évben megbíznak egy belső ellenőrt azzal, hogy az önkormányzati intézmények, a hivatal és a gazdasági társaságok bizonyos területeit ellenőrizze. Mindezt azért teszik, hogy átfogóbb képet kapjanak a szervezetek működéséről.

Toldi Balázstól megtudtuk, a testület újra megbízta Molnár Zoltán Gyulát a települési főépítészi tevékenység ellátásával, további egy évre. A polgármester ismertette: továbbra is él az a lehetőség, miszerint az a gyomaendrődi lakos, akinek nincs ivóvíz, vagy szennyvíz csatlakozása, pályázhat rá az önkormányzatnál, amire legoptimálisabb esetben 250 ezer forintos támogatást tudnak nyújtani a két vezeték egyszerre történő bekötése esetén.

A zárt ülés eredményéről Toldi Balázs elmondta, a képviselő-testület korábban meghirdette azt a pályázatot, amit a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál kabalafigurájának megalkotására írtak ki. Erre 21 pályamű érkezett, ám nem választottak közülük, hanem úgy döntöttek, hogy még egy körben meghirdetik a felhívást, lehetőséget adva ezzel a már beérkezett pályaművek átdolgozására is.

Toldi Balázs végül elmondta, Prágai Györgytől, Határ Győző feleségének, Prágai Piroskának az öccsétől kapott településük és a Határ Győző Városi Könyvtár olyan hagyatéki dolgokat, melyek eddig az ő tulajdonában voltak. Hozzátette, Prágai György mintegy három hónapja vette fel velük a kapcsolatot annak érdekében, hogy átadja a személyes tárgyakat, így például útleveleket, szemüvegeket, mobiltelefonokat és igazolványokat.

Dinyáné Bánfi Ibolya elsőként felidézte Határ Győző életútját, majd elmondta, hogy nagy öröm számukra, miszerint Prágai György felajánlotta számukra Határ Győzőék dolgait. Azért is jelentős, mert semmilyen személyes tárggyal nem rendelkeztek eddig tőlük. Hozzátette, Határ Győzőnek és Prágai Piroskának nem született gyermeke, így haláluk után a londoni nagykövetség vette birtokba lakásukat és elszállították onnan tárgyaikat és értékeiket. A hagyatékuk azóta is rendezetlen. A könyvtár korábban néhány könyvhöz jutott hozzá a hagyatékból, de tárgyi emlékeket most kaptak először. Elárulta, közel ezer fotót adott át nekik a család, a házaspár néhány személyes tárgyán túl.