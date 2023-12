Több tógazda is elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiváló minőségű, magyar halakat biztosítanak a karácsonyi szezonra. A tavalyinál kegyesebb időjárás – főként a több csapadék – megfelelő feltételeket teremtett a sikeres termeléshez Békésben is. Az ágazat szereplői üzemvízszintig fel tudták tölteni a halastavakat, ennek köszönhetően megfelelő életfeltételeket biztosítottak a halak számára.

Az Agrárközgazdasági Intézet kimutatása szerint Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás 2021-ben 6,52 kg volt, ami lényegesen alacsonyabb az Európai Unió többi tagországénál (2020-ban az EU-átlag 23,3 kg volt). Bár a hazai halfogyasztás évről évre emelkedik Békésben is, bőven van tere a fogyasztás növelésének. Manapság átlagosan egy felnőtt magyar ember kéthetente egyszer eszik halat, viszont heti kétszer kellene, nemcsak azért, mert finom, hanem azért is, mert nagyon egészséges.

Széles választékot biztosítanak a halpiacon

Kádi Sándor, a békéscsabai Szamos Halbolt és Vendéglő tulajdonosa kiemelte, a vásárlásnál fő a bizalom, vagyis biztos helyről érdemes halat venni.

– A karácsonyi halvásárlásnak is megvannak az aranyszabályai – hangsúlyozta a szakember. – A tisztított halnak a szemét kell nézni, ha csillog, akkor friss, ha viszont régebbi, akkor homályos, opálos. A friss halnak fényes a bőre, rugalmas a húsának a tapintása. Az élő halnál a kopoltyút kell figyelni, hogy vérvörös legyen. Azért is fontos, hogy friss legyen a hal, mert a magas víz- és fehérjetartalma miatt könnyen romlik. Ugyanakkor, ha lefagyasztjuk, és pár hét múlva vesszük elő, készítjük el, semmilyen károsodás, minőségromlás nem történik. A fagyasztott halat a felhasználás előtt egy nappal helyezzük át a hűtőszekrénybe, hogy fokozatosan olvadjon ki. Soha ne olvasszuk ki mikróban, és ne siettessük a folyamatot vízbe áztatással, mert értékes fehérjék, ásványi anyagok veszhetnek el. Ha lefagyasztjuk a portékát, úgy csomagoljuk fóliába, hogy levegő ne érje, másként könnyen kiszáradhat.

Kádi Sándor elmondta, a szálkamentes termékek egyre népszerűbbek, a pontyot pedig az afrikai harcsa követi az eladási listán. A tengeri halak iránt is egyre nagyobb az érdeklődés Békésben, lazac-, kardhal- vagy vöröstonhalfilé – ha időben megrendelik –, egyaránt beszerezhető, és ezek újdonságot, új ízeket jelenthetnek. A cél ugyanakkor továbbra is az, hogy a fogyasztásban minél több legyen a hazai hal. Érdemes mielőbb beszerezni az ünnepi alapanyagot, hogy elkerüljék a vásárlók a sorban állást, illetve esetleg éppen akkor ne legyen az a termék, amit szeretnének.