– Magyarországon nagy hagyománya volt a tetováló expóknak, de a Covid miatt ezek a rendezvények is egyre inkább elmaradtak. Egy új rendezvényszervező igyekezett feléleszteni az eseményt Debrecenben, ezután több rendezvény is nagy sikert aratott. Mi a legelső alkalomtól kezdve mindig részt vettünk ezeken a megmérettetéseken. Aztán a debreceni expó sikerén felbuzdulva a szervező úgy döntött, elindít egy rendezvénysorozatot, melynek Budapesten és a Balatonon is lesz állomása, az első eseményt októberben rendezték meg a fővárosban – kezdte Jocó, vagyis Deli József.

A közel 140 versenyzőt számláló megmérettetésen a csabai csapatból két hölgy tetováló indult, akik színes kategóriában elhozták a hétvége legjobb tetoválásának a díját, illetve a Best of Show díjat is, ami az egész hétvége legjobb tetoválásáért jár. Jocó szerint ez hatalmas szakmai elismerés, úgy fogalmazott: Magyarországon már szinte az összes tetoválója tudja, hogy hol van Békéscsaba, így mindenképpen van értelme részt venni ezeken a versenyeken.

– Minden tetováló maga dönti el ilyenkor, hogy kire és mit tetovál, azt, hogy mi legyen a téma és hogy milyen mintát visz. Tehát teljesen szabad kezet kap mindenki, de talán ez is az egyik nehézsége. Hiszen egy kiélezett mezőnyben, nagyon jó tetoválók között már egy kompozíció vagy a minta nehézsége is dönthet arról, hogy ki lesz dobogós az adott kategóriában – mondta el.

Jocó elárulta, hogy jövőre akár már nemzetközi versenyeken is szeretnék kipróbálni magukat. Először azonban megünneplik a születésnapjukat, hiszen idén decemberben lesz 10 éves a szalon. Ez alkalomból januárban egy születésnapi programsorozatot szerveznek, melynek részletei a közösségi oldalukon és honlapjukon is olvashatóak. A rendezvény egyik legnagyobb különlegessége egyébként egy tetoválás kiállítás lesz.

– Nem egy klasszikus kiállításról van szó, hiszen nem csak önmagában tetoválásokat fogunk kiállítani. Elsősorban a munkásságunk filozófiáját szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. A tetoválásra nagyon sokan nem úgy tekintenek, mint egy modern művészeti ágra, sokan még mindig barbár szokásnak, vagy esetleg egy jelentéktelen dolognak tartják. Ezért próbáltunk egy olyan kiállítási anyagot összeállítani, ahol különböző témákra egy-egy történettel reagálunk, amiben egy költő-író barátom volt a segítségünkre. Ezek a kis írások elgondolkodtatnak és egy teljesen más szemszögből világítják meg a tetováltak motivációját, és esetleg olyan gondolatokat ébresztenek, amelyekkel meg tudjuk értetni magunkat azzal a közönséggel is, aki nem ért egyet a tetoválásokkal – fogalmazott Jocó.

Hozzátette, a kiállítás anyagában nagyon sok munkájuk van, így országos szinten több városban is szeretnék majd bemutatni, erről pedig már folynak az egyeztetések.