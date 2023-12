A polgármester elmondta, hogy módosították a költségvetést, és mivel többletbevételhez jutott az önkormányzat, 50-50 millió forintot tudnak szánni például sporttámogatásra, intézményi igények kielégítésére. Létrehoztak egy 40 millió forintos alapot közbiztonsági és közlekedésbiztonsági célokra, ebből lehet térfigyelő kamerákat telepíteni, zebrákat létesíteni.

A jövő évi büdzsé tervezéséről elmondta, hogy január 20. és február 1. között tartanak egy soron kívüli közgyűlést, amelyen téma lesz a költségvetés első olvasata. A büdzsét február 15-ig kell beterjeszteni, majd február 29-ig elfogadni. Az első olvasatban immár számokat is be tudnak mutatni, a most tárgyalt koncepcióban az eddigi információkat ismertették szövegesen.

Kitért a gyermekétkeztetésre, hogy tavaly nyár óta egy cég a szolgáltató, amely a térítési díjak 20 százalékos emelésére tett javaslatot. Elemezték a számokat, és azt tapasztalták, hogy ez a 20 százalék sok, így 8 százalékkal emelkedik az ebéd ára az óvodákban és az iskolákban.