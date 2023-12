Az Ökumenikus Segélyszervezet a nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti országos intézményhálózatán keresztül az év 365 napján. Orosházán is, a családok átmeneti otthonában. Idén is készült a szervezet ünnepi segélyakciókkal, hiszen karácsonykor is szeretnék szebbé tenni a legszegényebbek ünnepét. Sőt, már a Mikulás érkezése is jeles dátum egy olyan otthonban, mint az orosházi.

Ott voltunk, amikor a gyerekek lelkesen szavaltak, énekeltek, hiszen már hetekkel korábban Misák Darinka fejlesztőpedagógussal és Paku Tímea családgondozóval kiválasztották, tanulták a Mikulásnak szóló versikéket, dalocskákat.

Soós Edit intézményvezető miközben beinvitált bennünket a szépen díszített folyosóra (a családokkal, gyerekekkel együtt csinosították, szépítették a környezetüket), elmesélte, nagyon várták a kicsik és a nagyobbak is a Mikulást. A puttonyából előkerült 29 gyermek számára ajándékcsomag sok-sok földi jóval, édességekkel.

– Gondoltunk a külső férőhelyeken élőkre és a látókörünkben lévő rászorultakra is, nekik is jut, jutott ezekből a csomagokból – sorolta Edit, akitől azt is megtudtuk, korábban az orosházi mikulásfutáson résztvevők megálltak az otthon előtt és adtak át csomagokat, ahogy kaptak adományként a Linamar Hungary Zrt.től is. A Kossuth mezgé középiskola diákjai pedig sütnek nekik. Mindenkinek hálás szívvel köszönik ezt a sok támogatást.

De ezzel szerda este még nem ért véget a meglepetések sora. Öltözködni kellett, az udvar sejtelmes sötétségbe borult ugyan, az eső is eleredt, de a távolból paták zaja verte fel a csendet... A Gepárd Lovas Egyesület tagjai fényesen felszerszámozott lovaikkal érkeztek a családok átmeneti otthonába, mindenkinek szaloncukrokat osztogattak, miközben a legbátrabb gyerekek a pacikat csodálhatták egészen közelről.