Turisztikai célú fejlesztés zajlott több helyszínen, a fürdőn kívül, ennek egyik helyszíne az északi tó körüli futópálya. Közös sportolásra csalogatták azokat, akik egyébként is kedvelik a természetben való mozgást, a sportos együttléteket akár családilag, vagy baráti társasággal. A felhívásban az is szerepelt, aki ötletes jelmezt vesz fel erre az alkalomra, azt megjutalmazzák. Néhányan okoztak meglepetést: az orosházi Virágos Gyöngyi például kéményseprőnek öltözve jelent meg, sokak tetszését kivívta. Volt, akinek a fejdísze jelezte, a káprázatos napsütés ellenére most december van. Abban nagy volt az egyetértés: legyen minél több hasonló alkalom. Miközben a regisztráció zajlott, a szélrózsa minden irányából érkeztek családok, futók. Közösségeikkel és egyénileg is csatlakoztak a programhoz, ami Zalai Csanád bemelegítésével kezdődött el.

Bojtor István, Orosháza alpolgármestere elégedetten nyugtázta, ami a projekt célja, hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a messziről érkező vendégeknek és az orosháziaknak, az úgy látszik, működik, hiszen itt a bizonyíték, a futópálya is négy évszakos, bármikor igénybe vehető. Van rá igény.

Szendrey Kende és Zente is jelmezben érkezett apukájukkal

A bemelegítés végére érkezett meg a Szendrey család. Az apuka két kisfiával (ők is jelmezben jöttek), az 5 éves Zentével és a 8 éves Kendével vágott neki a sportos programnak. Figyeltük a korosztályokat, a nagyon széles skálán nem lehetett megállapítani, ki volt a legfiatalabb s ki a legidősebb. Valamennyi résztvevő lelkes volt és nagy lendülettel vágott neki az önmaga által kitűzött távnak. S miközben egy darabon nyomon követtük a futókat, egy üdülőtulajdonos az avart gyűjtve megállt egy pillanatra.

– Ó, de jó ezt látni – mutatott a futókörön elhaladó sportolókra utalva. Sok család sétával, napfürdőzéssel töltötte az idejét Gyopároson. Mások kerékpárokkal érkeztek, az új játszóterek is megteltek. Ezen a napon egyébként a fürdő is kínált ingyenes belépést és egész délután gyermekprogramokat.