Gyarmati Sándor, a szervezet elnöke, egy személyben a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetségének elnöke köszöntőjében elmondta, a városi polgárőrség tagjai egész évben végezték a munkájukat, és a következő napokban is ezt teszik majd.

– Eddig már 14 ezer órát meghaladó szolgálatot láttak el, ami még emelkedni fog, hiszen számos feladat vár még rájuk az esztendő hátralévő időszakában is – tette hozzá. Kiemelte, a polgárőrök jelen vannak a város területén, illetve a különböző sportrendezvényeken, egyéb eseményeken, programokon.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere hangsúlyozta, a polgárőrség idei évben végzett munkájáért is nagy köszönettel tartoznak, hiszen a szervezet tagjai ebben az évben is mindenütt ott voltak, mindenben lehet rájuk számítani.

– Az összes eseményen, legyen szó önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett programokról jelen vannak, segítenek a háttérben, amiért az egész város hálás nekik – emelte ki. Reményét fejezte ki, hogy a kiváló együttműködés, a közös munka a jövőben is folytatódik majd.

Jánosi Péter rendőrezredes, a Békési Rendőrkapitányság vezetője a város lakójaként és rendőrként is köszönetet mondott a polgárőröknek azért az áldozatos munkáért, amit a szabadidejükben végeznek, hogy a település élhető és biztonságos legyen. Külön kitért a szervezet tagjainak rendőrséggel közös járőrözéseire.

– A békési polgárőrök az előző évinél is több szolgálatot láttak el, ami mutatja kimagasló hozzáállásukat – fogalmazott, majd külön köszönetet mondott a családtagoknak, akik türelemmel viselik, hogy párjuk, rokonuk például éjszakánként az utakat róják.

Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, tanácsnok közelmúltban nyugdíjba vonult iskolaigazgatóként is elmondta, nem csak idén, hanem az elmúlt sok-sok évben is rengeteget dolgoztak együtt.

– Önkormányzati képviselőként és iskolaigazgatóként is mindenben számíthattam a polgárőrökre. Gyarmati Sándor elnök és az egész szervezet nagyon jó kapcsolatokat ápol az intézmények vezetőivel, közös pályázatok és programok is bizonyítják, hogy remek az együttműködés – hangsúlyozta.

Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy valamennyi felvonulásos rendezvényüket – a határjárást és a szüreti felvonulást is – a polgárőrök a rendőrséggel közösen remekül, profi módon vezényelték le idén is. Hozzátette, bízik az eredményes együttműködés folytatásban. Szólt arról, hogy egy-egy szolgálat is rengeteg lemondással jár, amiért a polgárőrök a szabadidejüket áldozzák.

Ünnepi áldásában idézte Pál apostol levelét, amely szerint „Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, – ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.”

– A polgárőrség nem csak egy civil szervezet, nem csak egy közösség, hanem egy olyan összetartó csapat, amelynek tevékenységét is átszövi a szeretet – folytatta a gondolatot, majd hozzátette, a karácsony előtti szombaton szeretetvendégséget szerveznek rászorulónak, és sokat segítenek a nehéz helyzetben élőknek.