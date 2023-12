Árusné Erős Krisztina igazgató köszöntötte a vármegye iskoláiból érkezett pedagógusokat. A komplex pályaorientációs programot Fehér Béláné mesterpedagógus valósítja meg már több éve.

Amikor évtizedekkel ezelőtt elkezdte az iskolapszichológusi munkát, tapasztalta, hogy a tanulásba mennyire belefáradnak a diákok és milyen fontos új célokat kijelölni, hogy tudják, mit s miért tanulnak, a tudás milyen utakat nyit meg előttük. A pályaorientációs folyamat minél korábbi elindítása segít abban, hogy ne külső motiváció hatására haladjanak végig a tanulók a középiskolai tananyagon, hanem a továbbtanulási célok mentén értelmet kapjon számukra a tanulás egész folyamata. A tanulási motiváció belsővé válása, az egyéni célok megtalálása a legfontosabb eleme a gimnáziumban tanuló diákok pályaorientációjának. Másrészt a tanuló sikeres felkészülésének és felvételijének a záloga, ha minél hamarabb kijelöli a cél(oka)t, megismeri a megvalósulás konkrét feltételeit és tudatosan készül rá, például a fakultáció választása során, vagy beosztja energiáit az előrehozott érettségivel. Más országok középiskoláiban - mint például Anglia - egyéni mentor foglalkozik a tanulókkal tanulmányaik és a sikeres továbbtanulásuk segítése érdekében. Ennek Magyarországon alig van hagyománya. Emiatt is fogalmazódott meg Fehér Bélánéban egy unikális komplex pályaorientációs program kidolgozása, ami mintául szolgálhat más közoktatási intézmény számára is. Pszichológusként segítheti nem csak a pályaválasztás folyamatát, hanem a diákok önismeretének a fejlesztését is.

A program célja tehát a gyermekek minél sikeresebb életpályára állítása, továbbtanulása és társadalmi érvényesülése érdekében. A tanulók döntéshozatalának elősegítése a képességeik és motivációik alapján. A pályaorientációs program elemei között a legfontosabb a gazdasági folyamatok, a törvényi szabályozók változásának követése, az oktatásban részt vevő intézmények (szakképzőiskolák, technikumok, egyetemek) képzési palettájának a megismerése által a naprakész információk nyújtása nemcsak a diákok, de a szülők és a pedagógusok számára is előadás, szülői értekezlet, osztályfőnöki óra, tréningek, szakkör és leginkább egyéni konzultáció formájában.

A program része volt a felsőoktatási intézmények pályaválasztási kiállítása is az érdeklődők számára.