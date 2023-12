Sarkadot nagy családnak tekinti, és úgy véli, hogy akkor a legboldogabb, ha a nagy család tagjai is azok. Kiemelte, akkor lehet igazi öröm a szívünkben, ha másokat is örvendezni látunk, és a betlehemi jászol fénye nemcsak a ránk ragyog, hanem mindenkire.

– Fontos a mai, rohanó világban, hogy a szeretet ne csak a karácsonyra koncentrálódjon, hanem az év minden napját cselekvő, tettekben megnyilvánuló szeretet övezze – folytatta. – Figyeljünk oda egymásra a mindennapokban is. Látogassuk meg szeretteinket, fogjuk meg a kezüket, mondjuk el nekik szeretetteljes gondolatainkat. Ugyanis, ahogy Gabriel García Márquez is mondta, senki sem fog ránk emlékezni a ki nem mondott gondolatainkért.

Hangsúlyozta, a hétköznapokban is fontos elmondani a szeretteinknek, hogy mennyire fontosak a számunkra. Lényeges, hogy jusson időnk mindig egy ölelésre, egy mosolyra, legyen türelmünk egymáshoz és legyen időnk egymásra.

A december a karácsony jegyében telt Sarkadon, és számos önkormányzati, civil szervezeti rendezvényen igyekeztek a nagy család tagjainak szívét, lelkét ünneplőbe öltöztetni – ismertette dr. Mokán István.

Sarkad polgármestere a szentestét és a karácsony két napját szűk családi körben tölti. A fát a feleségével és a kisfiával a szentestét megelőző napon díszítik fel. Szenteste, a vacsoránál mellettük jelen van testvére és családja, valamint édesanyja is. Karácsony első és második napját közös programokkal töltik meg. Mivel karácsony második napja István nap is, együtt ünnepelnek a kisfiával, és ilyenkor közeli barátokat is fogadnak a szűk család mellett.