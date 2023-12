A projekt 2019 nyarán indult és a mostani év végén zárul – ismertette dr. Nagy László projektmenedzser, hozzátéve, hogy minderre Békés Vármegye Önkormányzata pályázott, konzorciumi partnerként bevonva saját cégét, a Békés Vármegyei Aktivitás Nonprofit Kft.-t, és nyert el 730 millió forintos támogatást. A cél az volt, hogy olyan közösségfejlesztő programokat valósítsanak meg, amelyek a települések cselekvőképességét, a fiatalok megtartását segítik elő.

Viharsarki Termék brand

Elkészítették a Viharsarki Termék brandet, hogy segítsék az itt tevékenykedő kézműveseket, kistermelőket, hogy egységes, közös megjelenésben mutassák be őket azok kedvéért, akik a rövid elérési utat választották. Egy felhívás keretében megalkották az immár használt logót, és 15 kézműves, kistermelő vált jogosulttá annak használatára.

Ehhez kapcsolódóan 24 alkalommal szerveztek kóstolóval egybekötött termékbemutatót különböző településeken. Azért, hogy megismertessék a helyi értékeket, fiatalok számára tematikus túrákat és népművészeti táborokat szerveztek, összesen 66-szor. 38 alkalommal települési értéktárakkal kapcsolatos rendezvényeket tartottak, hogy a helyiekkel megismertessék azokat a kuriózumokat, amelyekre helyben büszkék lehetnek.

Békési betyárok folk musical

Békési betyárok címmel született egy folk musical, amelyet 13-szor mutattak be, mindannyiszor telt ház előtt. Bartók Béla gyűjtései nyomán népzenei koncerteket ugyancsak szerveztek, szintén telt házak előtt, többek között a Prima Primissima-díjas zenész, Szokolay Dongó Balázs közreműködésével, az eseményeket táncokkal és énekekkel is színesítették.

Domokos Tünde, a kft. ügyvezetője elmondta, hogy nyolc járási székhelyen vármegyei mesterségeket mutattak be. A projektmenedzser, dr. Nagy László pedig úgy összegzett, hogy összességében 223 közösségfejlesztő, -megtartó rendezvényt valósítottak meg, amelyekkel 18 ezer Békés vármegyeit értek el, azaz az eredetileg vállaltnál, 9 ezernél kétszer többet.

Érdekesség, hogy elkészítettek a projekt keretében, több mint 11 ezer példányszámban Békés vármegyei értékeket bemutató kiadványokat is. Emellett 885 három-négyperces, egy-egy települési értéket bemutató rövidfilmet szintén forgattak, mint ahogy tíz portréfilmet is készítettek neves Békés vármegyei személyiségekről. De született tíz rövidfilm is egy-egy településről, sőt egy 13-14 perces imázsfilm ugyancsak Békés vármegyéről.

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke hozzátette, hogy a könyveket és a filmeket jövő év elején mutatnák be részletesen a közönség számára. A filmek tekintetében például legalább járási szintű nyilvános vetítéseket, találkozókat terveznek, amelyeken a későbbi felhasználók át is vehetik majd ezeket az alkotásokat.

Biztos alapot jelentenek az értékek

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke hangsúlyozta, hogy a Vármegyenap apropóján is lehet találkozni a hagyomány, érték, közösség szlogennel, hiszen ez foglalja össze, hogy mik köré szervezik az eseményeket.

Úgy véli, hogy az értéktár, amely részben a hagyományok tárát jelenti, olyan biztos alapot jelent, amelyre lehet, sőt érdemes is a közösséget építeni. A 730 millió forintos támogatásból megvalósult projekt is ezt a célt szolgálta, vagyis azt, hogy a Békés vármegyében élőkből a korábbinál erősebb közösséget kovácsoljanak.

Kitért arra, hogy a vármegye önkormányzata nemcsak segítette a települések pályázatait, nemcsak területi szereplőként volt jelen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP-ban), hanem pályázóként is. Ez az egyik legjelentősebb projekt, amelyre pályáztak és amelyet megvalósítottak. A projekt folytatására is készülnek a TOP Plusz keretében, jövőre adnák be a vonatkozó pályázatot.