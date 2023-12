Odafigyelés 45 perce

Petárdastopot kérnek az állatvédők szilveszterre

Szilveszter környékén fokozottan érdemes odafigyelni kedvenceinkre Békés vármegyében is, hiszen a kutyák és a macskák is olyannyira meg tudnak ijedni a pirotechnikai eszközök hangjától, hogy otthonuktól több kilométerre is menekülhetnek – figyelmeztetett az Orpheus Állatvédő Egyesület.

Vásári Erzsébet

Forrás: shutterstock

Előzzük meg a petárda-baleseteket – kezdte közleményét az Orpheus Állatvédő Egyesület. Hozzátették: az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya vagy macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel viszont megelőzhető lehet az, hogy a szilveszteri petárdázásból eredően a háziállatok kapcsán kellemetlen szituációk képződjenek. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa részletezte: a petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni. Házi kedvenceket ezért a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt. Hozzátette, hogy a riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert – több településnyi távolságot – is képesek megtenni, és van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő. Az Orpheus praktikus tanácsai háziállat tulajdonosoknak a következők: 1. A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által, a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva. Így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. 2. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni annak érdekében, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost. 3. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, tehát pórázon sétáltassuk kutyánkat. 4. Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára pedig állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére. Végül hangsúlyozták: ha megtörtént a baj, érdemes a www.orpheus.hu oldalon a közelben működő állatvédő szervezetekről informálódni, hogy a házi kedvenc minél hamarabb és lehetőleg épségben előkerüljön.

