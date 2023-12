Németh Szilárd Békéscsabán: nemet kell mondani a háborúra, a migrációra

Havonta 181 ezer forintot spórol meg az átlagfogyasztásig egy magyar háztartás a gáz- és villanyszámlán a rezsitámogatási rendszernek köszönhetően – erről is beszélt a csütörtökön kora este Békéscsabán, a Fidesz-irodában tartott sajtótájékoztatón Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, a Fidesz alelnöke. Azt kérte, hogy töltsék ki minél többen a nemrég elindított nemzeti konzultáció keretében érkező kérdőíveket. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy ismét nemzeti konzultációt indított a kormány, és hogy ezúttal is rendkívül fontos kérdéseket tesznek fel a magyaroknak. Abban bíznak, hogy a beérkező válaszok megerősítik majd a kormányt abban a munkában, amelyet az Európai Unióban, Brüsszelben folytat.

Változatos programokkal készül az adventre a Békés Megyei Könyvtár

Rengeteg, különféle és különböző korcsoportokat megszólító programmal készül a látogatók, a családok számára a Békés Megyei Könyvtár az adventi időszakban – ismertette Juhász Zoltán, a békéscsabai bibliotéka igazgatója. December 6-án 14 és 17 óra között féláron iratkozhatnak be azok, akik a polcok között megkeresik a Mikulást, készítenek egy vele közös szelfit, a képet pedig bemutatják a regisztrációs pultnál. Valamennyi szombaton tartanak foglalkozásokat, december 16-án délután például 3D-s nyomtatóval karácsonyi díszeket nyomtatnak ki, amelyek aztán hűtőmágnesként kidíszíthetők, hazavihetők. Emellett legó történetépítő viadalt hirdettek családoknak, amire december 16-ig lehet jelentkezni. Visszatér a bibliotékába a vakrandi december 22-ig. Becsomagolt filmeket kölcsönözhetnek a látogatók, és az benne a rejtély, a játékosság, hogy a filmekről mindössze egy-egy kifejezés árulkodik. A Békés Megyei Könyvtár most is csatlakozott a Mosolycsomag akcióhoz, hogy szebbé tegyék a rászoruló családok, gyermekek karácsonyát. December 16-ig számítanak a cipősdobozokba tett ajándékokra.

Békéscsabán emelkedett a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

Az országos átlagot tekintve stagnál a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. A vizsgált helyszínek többségénél a tendencia stagnáló, ugyanakkor emelkedő tendencia jellemző az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Székesfehérváron. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 18 helyszínen az emelkedett, míg 4 településen – Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém – a magas kategóriába esik. Békéscsabán a tendencia stagnál, a koncentráció pedig emelkedett.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy csabai lakásban, így senki nem lett rosszul

Békéscsabán a Penza-lakótelepre riasztották a tűzoltókat csütörtökön délelőtt. Várszegi György, a Békés vármegyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, lakossági jelzés érkezett, hogy sípol a szén-monoxid-érzékelő. A város hivatásos tűzoltói és a gázszolgáltató szakembere méréseket végeztek, és kimutatták a mérgező gázt a levegőből. A gázszolgáltató kizárta a lakásban lévő konvektort a rendszerből. Mivel időben jelzett az eszköz, senki nem lett rosszul.

Rangos díjat kapott Békéscsaba a virágos versenyen

Díjazták Békéscsabát, a város virágos köztereit akkor, amikor a minap kihirdették a jubileumi, 30. Virágos Magyarország verseny eredményét – ismertette Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Békéscsaba kiérdemelte a Belügyminisztérium Virágos Önkormányzatért díját a 30 ezer lélekszám feletti települések kategóriájában. A városvezető hangsúlyozta, hogy sokan és sokat dolgoznak azért, hogy Békéscsaba frekventált belvárosi közterületei mellett a különböző városrészek – mint Gerla, Jamina vagy a Lencsési lakótelep – is legyenek színpompások. Ezt a törekvést ismerte el most a díjjal a szakmai bizottság.

A téli szünetben is kapnak ebédet a rászoruló gyerekek Békéscsabán

A téli szünet ideje alatt, december 22. és január 7. között minden nap biztosítanak térítésmentesen ételt a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, amennyiben van rá igény – ismertették az önkormányzat honlapján. Az igénylőknek egy formanyomtatványt kell kitölteniük és eljuttatniuk a városháza szociálpolitikai osztályára. A térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést a 18 év alatti, tanulói jogviszonyban álló gyermekek vehetik igénybe, valamint az 5 hónaposnál idősebb gyermekek, akik nem járnak intézménybe.