Mikulás-napi ajándékkal, egy új paddal lepte meg a békésieket erdélyi testvérvárosuk, Gyergyószentmiklós egy lakója, Gál Margó. A pad a Honfoglalás téren kapott helyet – közölte Facebook-oldalán Kálmán Tibor, a város polgármestere. Mint kiemelte, már 30 esztendeje, hogy Gyergyószentmiklós és Békés testvérvárosi kapcsolatot ápol.

– Az ezt is szimbolizáló, két évvel ezelőtt elültetett testvérvárosi fa mellett keddtől egy pad is várja az ide látogatókat. Gyergyói testvérvárosunk hagyományos Szent Miklós napi eseményei az erdélyi önkormányzatokat is sújtó romániai megszorító intézkedések miatt 2023-ban elmaradnak. Városunk eddig minden éveben képviseltette magát a rendezvényeken. Az idei sajnálatos szünet feletti hiányérzetet némileg pótolja Margó szép és üzenet értékű gesztusa – fogalmazott Kálmán Tibor. – A Honfoglalás tér és a testvérvárosok fája az elmúlt évek során szerves része lett Békés városképének és kulturális életének egyaránt. Érdemes meglátogatni padot.

Kálmán Tibor elmondta, nagyon fontosnak tartja a szép gesztust.