Herczeg Tamás országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy ismét nemzeti konzultációt indított a kormány, és hogy ezúttal is rendkívül fontos kérdéseket tesznek fel a magyaroknak. Abban bíznak, hogy a beérkező válaszok megerősítik majd a kormányt abban a munkában, amelyet az Európai Unióban, Brüsszelben folytat.

A baloldalhoz dollárok, fontok, eurók gurultak

– Többek között Magyarország szuverenitásának védelme érdekében indított nemzeti konzultációt a kormány – mondta Németh Szilárd. Hozzátette: a Parlament előtt lévő szuverenitásvédelmi törvénycsomag, valamint az Alaptörvény módosításának apropóját az adta, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalhoz forintmilliárdos nagyságrendben gurultak dollárok, fontok és eurók. A magyar baloldal azért kapta a pénzt, hogy 2022-ben, az országgyűlési választásokon buktassa meg a kormányt. Ez nem sikerült, ugyanis a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök immár negyedik alkalommal kapott kétharmados felhatalmazást.

Németh Szilárd és Herczeg Tamás tartott sajtótájékoztatót a nemrég indult nemzeti konzultáció apropóján Békéscsabán /Fotó: Bencsik Ádám/

– Az elmúlt több mint három évtizedben, a rendszerváltás óta volt egy konszenzus, hogy nem fogadnak el külföldről pénzt, azért cserébe pedig ukázt, kérést. Ezt a megállapodást rúgta fel a baloldal – folytatta a Fidesz alelnöke. Elképesztőnek nevezte, hogy ezzel szembesültek, amikor a szakbizottsági üléseken tárgyalták a titkosszolgálati jelentéseket.

Beszélt arról, hogy jövőre európai parlamenti és önkormányzati választások lesznek Magyarországon, és hogy azoknak, akik magyar közhatalmat szeretnének gyakorolni, magyar érdekeket szeretnének képviselni az Európai Unióban és a hazai településeken, idegen befolyástól függetlennek, szuverénnek kell lenniük. Németh Szilárd szerint szuverén nemzetállamoknak kell adniuk az Európai Unió közösségét, viszont ma minden nemzetállam függetlensége veszélyben van, nemcsak a kisebb, hanem a nagy országok is bajban vannak. Az önálló döntéshozatali képesség hiánya pedig a versenyképesség visszaeséséhez vezet, sorolta az adatokat, miszerint az Európai Unió gazdasági ereje csökken.

No migration, no gender, no war

– Ahhoz, hogy megmaradhasson az önálló döntéshozatali képesség, hogy a keresztény értékeket vigyük tovább, fel kell írni a programokra, hogy „no migration, no gender, no war” – folytatta, vagyis nemet kell mondani szerinte a migrációra, a genderideológiára és a háborúra. A most indult, immár tizenharmadik nemzeti konzultáció is ezeket a kérdéseket feszegeti. Arra biztatott mindenkit, hogy fogalmazza meg véleményét, ugyanis egy sikeres és nagy támogatottságú konzultációt követően erősebben tud a kormány tárgyalni Brüsszelben.

Rengeteget spórolnak a magyar családok

Brüsszel és a baloldal azt szeretné, hogy azonnal szüntessük meg a rezsicsökkentést – mondta Németh Szilárd országgyűlési képviselő. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű, ilyen régóta működő, ennyire sikeres, illetve még a háború és a brüsszeli szankciók árnyékában is az átlagfogyasztásig fenntartott rezsitámogatási rendszer, mint amilyen Magyarországon van, egyedülálló az Európai Unióban.

Hozzátette: megnézték, hogy az Európai Unió országaiban hogyan alakulnak a háztartások gáz- és villanyszámlái, például a vásárlóerőhöz képest, valamint, hogy a jövedelem hány százalékát költik rezsire a családok. Kiemelte: a magyar háztartások fizetik ez EU-ban messze a legkevesebbet. Az átlagfogyasztásig minden magyar család havonta 181 ezer forintot spórol meg a gázon és a villanyon, vagyis ennyivel többet kellene fizetni, ha a rezsicsökkentést eltörölnék.