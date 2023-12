Sztojanov Julian, a Hirschmann Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, bár cégük 32 éve van jelen Békéscsabán, sokan még mindig viszonylag keveset tudnak róluk.

– Dolgozói létszámunk meghaladja a hétszázat, amivel véleményem szerint komolyan hozzájárulunk a város, illetve a régió életéhez – fogalmazott, majd hozzátette, azt is kevesen tudják, hogy szinte minden középiskolát, illetve általános iskolát, valamint több intézményt is támogatnak. A TAO támogatás keretében komoly résztvevői a női röplabdacsapat életének, illetve a focicsapatot is segítik.

– Idén nyílt lehetőségünk arra, hogy egyéb intézményeket is támogassunk. Mivel számomra személy szerint is nagyon fontos az elesettek, a kiszolgáltatottak segítése és védelme, ezért is jutott rögtön eszembe a gyermekosztály – tette hozzá. Kifejtette, látták, hogy a békéscsabai gyermekosztály országos összehasonlításban is szép, de talán kicsit személytelen.

– Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy kicsit otthonosabbá varázsolható, amivel még könnyebb tehetjük a gyermekek itt tartózkodását – folytatta a gondolatot. – Négymillió forinttal támogattuk, hogy négy kórterem gyönyörű látványelemekkel teljes egészében megújulhasson és még komfortosabb legyen.

Dr. Kolozsi Anita, a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályának békéscsabai részlegvezető főorvosa elmondta, amikor felmerült, hogy miként tudnák a gyermekek számára komfortosabbá tenni a kórházban eltöltött időt, szinte egy héten belül megérkezett a Hirschmann támogatása.

– Nagyon fontos, hogy a kis betegekben, illetve velük együtt itt tartózkodó szüleikben próbáljuk oldani a feszültséget, a szorongást, és pozitív élményekkel megtölteni a kórházi légkört – emelte ki.

Dr. Kolozsi Anita kifejtette, a felújítást a gyerekek által már megkedvelt előtér stílusához alkalmazkodva végezték el, a kórtermekbe korosztályok szerint a mesék, a Harry Potter, az erdők, egy akvárium és az űr világát is igyekeztek becsempészni. Kérdésünkre hozzátette, bíznak abban, hogy a nagyszerű kezdeményezéshez esetleg a későbbiekben más vállalkozások és alapítványok is csatlakoznak.

Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, 2009-ben újították fel az épület, így az jó állapotban van, ugyanakkor a Hirschmann támogatásának köszönhetően azt sikerült még otthonosabbá tenni.

– A kórházi tartózkodás ideje egyre rövidül minden szakterületen, a gyermekosztályon is, ugyanakkor bármennyi időről is van szó, sokat számít, hogy milyen környezetben teszik ezt a gyerekek és a szülők. Ezek a feltételek ugyanis hozzá tudnak járulni a gyógyuláshoz is – folytatta a gondolatot a főigazgató-főorvos, aki hangsúlyozta, a működéshez minden feltétel adott, az esztétikai lehetőségek erősítését pedig az adomány kiválóan szolgálta. A felújítást Ravasz Attila, az Art Copy Studio ügyvezetője mutatta be.