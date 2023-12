Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy 2001 óta szervez nagyszabású ételosztást a nélkülözők számára, és az akció olyan komoly múltra tekint vissza, hogy a rászorulók számítanak is rá a szentestét megelőző napon. A kínált ételeket a szűkölködők helyben is elfogyaszthatták, a melegedők mellett, de elvitelre szintén biztosítottak számukra több adagot, hogy szentestére és karácsonyra is legyen számukra betevő.

A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, és fontos Jézus tanítását követni – fogalmazott a szervező. Hozzátette, hogy észre kell venni a szegényeket, azokat, akiket az élet peremére sodródtak, és lényeges számukra közvetlen segítséget nyújtani.