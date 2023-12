Rákapcsolódtak a termálvizes fűtésre

Az óvoda épülete a Táncsics utcán a költséghatékonyabb működés érdekében és a gyerekek számára modern, tágas óvodai környezet biztosításával lett át- és kialakítva. Az átadón, szombaton azt is megtudtuk, a projekt részeként új gazdasági bejárót, akadálymentesített parkolót, az épület körüli járdát, rámpát, teraszokat is építettek. Készültek új falazatok, födémek. Kicserélték a homlokzati nyílászárókat, szigetelték a lapostetőt és a homlokzatot. Elhelyeztek napelemeket. A belső burkolatok is megújultak. A belső elektromos hálózatot is modernizálták, ahogy új fűtési rendszert építettek a meglévő termálvizes fűtéshez kapcsolódva.