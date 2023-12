Békésben idén a Volánbusz Zrt. két autóbusz-vezetője, Megyeri Sándor és Bujdosó Gábor érte el, hogy másfél millió kilométert vezetett le baleset nélkül. Munkahelyük mellett a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság is elismerésben részesítette őket csütörtökön a békéscsabai autóbuszállomáson. Hudák Pál ezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a bizottság elnöke gratulált nekik. Egyúttal megköszönte, hogy felelősségteljesen végzik a munkájukat, szabályosan közlekednek, jó példát mutatnak.

Egy 15 tonnás busz nem úgy fékezhető, mint egy személyautó

Megyeri Sándor 23 éve autóbuszsofőr, mindig távolsági vonalakon járt. Tizennégy évig a Békéscsaba–Dunaújváros vonalon, most a Békéscsaba–Budapest közötti járatokon vezet. Szereti a munkáját, amelynek vannak szépségei, de nehézségei is bőven.

– Sajnos, szinte mindennap adódnak olyan helyzetek, amikor mások szabálytalansága miatt kell dönteni, cselekedni. A hirtelen sávváltások problémáját mindenképpen kiemelném – mondta Megyeri Sándor. – A gépkocsivezetők nem veszik figyelembe, hogy egy, az utasokkal együtt több mint 15 tonnás busz nem úgy fékezhető, mint egy személyautó. Sokszor úgy váltanak sávot, hogy nekem jelentősen lerövidül a követési távolságom, ami rendkívül veszélyes. Azért tartok szabályos követési távolságot, hogy jól lássam, mi történik előttem, és időben tudjak reagálni. A hirtelen sávot váltó autósok viszont rendszeresen úgy jönnek be elém, hogy nem marad meg a biztonságos távolság.

Azt is hangsúlyozta: mindig megkéri az utasait, hogy foglaljanak helyet, mert álló utast a budapesti járaton nem szállíthat, és nem véletlenül van ez a szabály. Bármikor adódhat olyan forgalmi helyzet, amikor hirtelen fékeznie kell. Nagyon igyekszik figyelni, úgy lassítani, fékezni, hogy a mögötte ülők kényelmesen utazzanak, de előfordul, hogy nem a saját hibájából kialakuló helyzetben neki kell elkerülnie a balesetet.

Szenteste napján is este fél 8 körül ér majd haza

A felfokozott életritmusból adódóan előfordul, hogy az utasokkal a kommunikáció is több türelmet igényel, de vannak olyanok is, akik rendre apró figyelmességekkel köszönik meg Megyeri Sándornak, hogy biztonságosan célba juttatta őket. A karácsony közeledtével kapott már csokoládét, szaloncukrot, de év közben a kecskeméti pihenőjénél gyakran meghívják egy kávéra is. Ez nagyon jóleső érzéssel tölti el.

– Hetente általában négyszer, de van, hogy ötször dolgozom, és teszem meg oda és vissza autóbusszal az összesen nyolcórás utat – ecsetelte. – Kora este, negyed 7 körül érkezem Békéscsabára, akkor még megtankolom, rendbe teszem a járművet. Kevés kivétellel ugyanazzal a busszal járok, szinte magaménak érzem, vigyázok rá. Szenteste napján is este fél 8 körül érek majd haza.

Bujdosó Gábor is dolgozik karácsonykor, bár ő 25-én és 26-án rója majd a kilométereket: – Kötegyánban lakom, Gyulára és Körösnagyharsányba vezetek járatokat, hajnali 4 órától este 6-ig dolgozom a megfelelő pihenőidővel. Pályakezdőként tehergépkocsi-vezető voltam, majd 1992. április elsején letten buszvezető. És ez nem vicc, tényleg 31 éve vagyok a Volánnál – mondta mosolyogva Bujdosó Gábor.

Nem vállal kockázatos manővereket

– Most napi 300 kilométert teszek meg. Itt, vidéken sok a törzsutas. Az emberek naponta utaznak dolgozni, iskolába egyik településről a másikra. Türelmes, higgadt sofőr vagyok, igazodom a menetidőhöz, de betartom a szabályokat, és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetek. A vonalon, ahol járok, van olyan szakasz, ahol indokolt az óvatosság. Sokszor nem is értem azokat, akik például egy keskenyebb vagy rosszabb minőségű úton – esetleg a szembeforgalom miatt –, akár szűken is megelőznek úgy, hogy nem mennek sokkal gyorsabban, mint én, ráadásul nem sokkal később lekanyarodnak. Én nem vállalok kockázatos manővereket.

Erre tanította a nagylányát is, amikor autóvezetésből vizsgázott. Az előzés feltételeit például úgy kérte számon tőle, hogy ha éjszaka álmából felkeltik, akkor is fel tudja sorolni, és a gyakorlatban is figyeljen rá. Arra is felhívta a figyelmét, hogy nem elég a számítógépes oktatóprogramokon bejelölni a KRESZ-kérdésekre a jó választ. Az adott szabályt és a forgalmi helyzetet értelmezni kell, a valóságban meg kell nézni, meg kell élni ahhoz, hogy értsük: a szabályok logikusak, a balesetek megelőzését, a biztonságot szolgálják.

– A lányom Nyíregyházán lakik, gyakran meglátogatjuk. Az út egyik szakaszán rendszeresen van rendőri ellenőrzés, ott olyan szépen, a külterületen megengedett sebességgel, 90-nel halad a forgalom. Miért nem lehet így akkor is, ha éppen nincs ellenőrzés? – tette fel a kérdést Bujdosó Gábor. – Hiszen mindenkinek a saját érdeke lenne, hogy ahová elindult, oda biztonságosan meg is érkezzen.