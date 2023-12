– Nagyon gyakran hallunk mostanában a mesterséges intelligenciáról. Több szakember egészen vészjósló nyilatkozat tett már arra vonatkozóan, hogy a nem is olyan távoli jövőben milyen hatással lesz az életünkre. Először is határozzuk meg a fogalmat, mit is jelent pontosan a mesterséges intelligencia kifejezés?

– Már az intelligencia fogalmát is nagyon nehezen tudjuk csak meghatározni. Sokan azt mondják, az intelligencia a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás képessége. Az AI definíciója is valamiféleképpen hasonló. Ha szakmaian akarom megközelíteni, akkor az AI olyan algoritmusok és modellek összessége, rendszere, amely képes emberi beavatkozás nélkül döntéseket hozni vagy tanulni. A mesterséges intelligencia az emberi intelligenciának, gondolkodásnak, viselkedésnek az utánzása. Az ötvenes években Alan Turing brit matematikus, informatikus definíciójában úgy magyarázta: ha egy ügyfél két idegennel beszélgethet billentyűzeten keresztül, és öt perc után nem tudja megmondani, hogy ezek közül melyik a gép és melyik az ember, akkor az a gép átment a mesterséges intelligencia teszten – azért is hívják Turing-tesznek.

A mesterséges intelligencia magába foglal rengeteg olyan dolgot, amit már eddig is ismertünk. Például, ha a Google keresőbe beírunk egy szöveget, akkor az automatikusan elkezdi kiegészíteni. De például az applikációk is megtanulják a felhasználó stílusát, ízlését a keresési előzményei alapján. Ezek az algoritmusok nem feltétlenül mesterséges intelligenciához kötődnek, hanem okos algoritmusok. De az AI-hoz kapcsolódik például a személyi asszisztensek nagy része is, így a Siri, az Alexa, valamint az önvezető járművek.

– Mennyire hasonlítható a működése az emberi agy működésére, tényleg képes lehet az öntudatra ébredésre?

– Egészen meglepő módon hasonlít. A mesterséges intelligencia, miként az emberi elme, szintén tapasztalatokból épül föl. Az ember egy csomó dolgot a tapasztalataiból rendez össze, abból következtet. A mesterséges intelligencia is így működik.

Gondoljuk el, hogy a mesterséges intelligenciát a legelején megetették rengeteg szöveggel. Például a Chat GPT 570 GB, vagyis 300 milliárd szót kapott. Ezek az információk a Wikipédiáról, könyvekből, weboldalakról származtak. Ő ezt analizálta, statisztikai elemzést végzett rajta, úgymond „megtanulta” –vagyis igazából megfelelő algoritmusokkal feldolgozta. Ezeket a kifejezéseket, szavakat, mondatokat hasonlóképpen dolgozza fel, mint az ember.

Ha én azt mondom: itt van ez az asztal előttem, honnan tudom, hogy ez egy asztal? A tapasztalataimból. Mert nem elég, hogy elmondom az asztal tulajdonságait: hogy négy lába van – mert mi van, ha nem négy lába van? Vagy: van egy sík felülete – de mi van, ha vannak egyéb felületei is? Tehát van egy csomó információ az asztallal kapcsolatban, amit csak tapasztalás útján, sok-sok tapasztalat útján tudok meg. Ilyen a mesterséges intelligencia is. Ha azt mondom neki, hogy rajzoljon egy képet egy kutyáról, akkor előbb tanítanom kell, mutatnom kell neki rengeteg képet kutyákról, ami alapján tudni fogja, hogy egy kutya hogy néz ki.

Amiben különbözik az emberi agytól, az az, hogy az ember inkább proaktív. Ha vannak tapasztalataim, akkor analizálok, szintetizálok, úgy, mint a mesterséges intelligencia. Viszont, ha neki felteszünk egy kérdést, azt még nem érti, csak reagál rá. Tehát maga az öntudatra ébredés, amit sokan előre jeleznek, az most biztosan nem fog megtörténni, sőt, én még abban is kételkednék, hogy ez elkövetkezik valamikor, mert nem olyan egyszerű. Ahhoz neki nagyon sok mindent kellene az emberi gondolkodással hasonlóképpen feldolgoznia. Ez még nincs – ami nem jelenti azt, hogy nem is lesz.

– Mi hogyan tudjuk – ha tudjuk – tanítani a mesterséges intelligenciát?

– Mi is tudjuk tanítani, sőt már tanítjuk is. Amikor például az említett Chat GPT-t használjuk, akkor egy dislike vagy like gombbal reagálhatunk arra, hogy jó választ adott-e, és már ezzel tanítjuk. Közvetlenül még nem tudjuk, tehát nem mondhatjuk meg neki azt, hogy a 2+2 az 4, hiszen az alapvetően beintegrált tudásnak számít. De ha én magamról elmondok neki egy csomó információt, ezzel már tanítottam, így az én profilomban az én kérdéseimnél ezeket a tudáselemeket az MI fel fogja használni a további válaszaiban. Tehát kimondottan jól tanítható.

November 6-án jelent meg a Chat GPT azon verziója, ahol már programozás tudás nélkül, pár kattintással saját mesterséges intelligenciát lehet előállítani. Ha beadom neki az összes információt magamról vagy a cégemről, esetleg a termékeimről, akkor ha egy érdeklődő kérdez a témában, az MI válaszol majd helyettem.