– Mester az, aki kiemelkedik valamiben a többiek közül s ezt a társadalom is elismeri. Nagy kihívás, ha a mai világban szakmája mellett tanul, hiszen minden erejére szüksége van, hogy érvényesüljön, és biztosítsa a megélhetését. Tiszteletetet érdemelnek az ilyen emberek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mesterképzés és mestervizsga szabályzata lehetőséget ad, hogy a hosszú időn át egyenletesen, magas színvonalon végzett erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek munkája elismeréseként arany-, ezüst, bronzkoszorús mester címet adományozzunk. Ma negyedik alkalommal adunk át ilyen elismeréseket, 5 arany, ezüst és bronzkoszorús címeket. Tizenegyedik alkalommal történik kiváló gyakorlati duális képzőhely cím átadás. Van egy olyan díjunk, ami személyeknek jár, az év gyakorlati oktatója címet ma szintén két személynek nyújtjuk át. A mai nap a kiválóság és a minőség ünnepe. A mester kiemelkedik az átlag szakemberek köréből, a mesterlevél pedig a szakmák diplomája. A mestercím a szakmai képesítések csúcsa, feljogosítja a mestereket a fiatal pályatársak képzésére. Akik saját szakmájukban mesterré váltak, az erkölcsi előnyt jelent, vállalkozások számára pedig garancia lehet a minőségre. Azt üzenik a környezetüknek, hogy van hitük a jövőben. Erre most nagy szükség van – zárta gondolatait Bődi János. Orosháza polgármestere, Dávid Zoltán büszkeségét fejezte ki, hogy a város lehet a házigazdája ennek az ünnepi eseménynek. Hangsúlyozta, a jó szakma biztos alapokat jelent, lehet rá építkezni. Egyre nagyobb az igény a jó szakemberekre, a mesterekre. Külön köszöntötte az orosházi érintetteket a díjátadón.

Az est háziasszonya, az iparkamara szakképzési osztályvezetője, Mészárosné Szabó Anna elmondta, 11. alkalommal hirdették meg a kiváló gyakorlati duális képzőhely pályázatot, aminek a célja, hogy erkölcsi elismerésben részesítsék azokat a gyakorlati képzőket, akik felvállalják a szakmunkástanulók magas színvonalú szakirányú oktatását. Ismertette a pályázat feltételeit, majd szólította a díjazottakat.

Kiváló duális képzőhely elismerésben részesültek: a Pince-Borozó Plusz Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., az Élésker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Linamar Hungary Zrt., a Műker Villanyszerelési és Általános Kereskedelmi Kft., a Fábafém Ipari és Kereskedelmi Kft., a Kolozsi József Gépipari és Kereskedelmi Kft., a Csabakonyha Kft.

Mészárosné Szabó Anna elmondta, a képzőhelyeken a diákokkal foglalkozó szakemberek (mesterek, oktatók) meghatározók a fiatalok pályájának a kezdetén, hatással lesznek egész életükre. A mester a szakmai elhivatottság és a magas szintű tudás mellett személyes példamutatással és a szakma iránti alázattal vezeti be tanítványait a szakmai fogások, elvárások rejtelmeibe. Átadva mindazt, ami a szakma magas szintű elsajátításához szükséges. A Békés Váregyei Kereskedelmi és Iparkamara ezekre az alapelvekre építve kívánja erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni azt az oktatót, aki személyes példájával kiemelkedik társai közül. Az Év Gyakorlati Oktatója díjat adományozták mikro- és kisvállalkozás kategóriában Priskinné Fekete Adrienn kozmetikus egyéni vállalkozónak, közép- és nagyvállalkozás kategóriában pedig a Kolozsi József Gépipari és Kereskedelmi Kft. szakoktatójának, Virág Jánosnak, aki hegesztő szakmában oktatja a tanulókat.

Majd átadták a bronzkoszorús mestereknak járó díjakat. Ők azok a szakemberek, akik legalább 10 évvel ezelőtt szereztek mesterlevelet (Márkus Beáta cukrász, Tímár-Győrfi Ildikó fodrász, Jenei Péter fényképész, Ambrus György szakács, Hidvégi László szobafestő). Az ezüstkoszorús mesterek díjazásában részesült (legalább 20 évvel ezelőtt szerezték meg mesterlevelüket): Csendes Ferenc fodrász, Kunstár György autószerelő, Győri Árpád bádogos, Lipcsei Mátyás kőműves, Rácz-Juhos Andrea fényképész. 2023 aranykoszorús mesterei (30, vagy még annál is több éve szerezték mesterlevelüket): Bagyinka András kőműves, Cseke András lakatos, Vizsnyiczai Richárd karosszérialakatos, Baloghné Bontovics Ágnes cukrász, Dani Sándor járműfényező.

Ők, akik frissen vizsgáztak s váltak mesterré Kitartás és szenvedély: olyan szakemberek ők, akik tudást és mesterséget is képviselnek. Elkötelezettségük példaértékű. Ők a jövő mesterei, akik frissen vizsgáztak. A filmvásznon is ünnepelték őket hétfőn, majd átvehették mesterlevelüket. Elsőként átadták az autószerelő mesterek mesterlevelét, szólították: Bertók Dánielt, Gábriel Zsoltot, Gazsó Imre Balázst, Hártó László Csabát, Jakucs Ferencet, Kiss Gergőt, Nyíri Zoltánt, Sós Martint, Szojka Jánost, Timár Istvánt, Zsigmond Attilát. Átvette autóelektronikai műszerész mester mesterlevelét Liseczki Ferenc; a kozmetikusoknál Barabás-Agárdi Fanni, Juhász Vivien, Kucsera Noémi Jolán, Rajki Erika; a gépi és CNC forgácsolóknál Baki Béla, Fábián Gábor, Gácsi Zoltán, Gulyás Tibor, Méhes Bálint, Varga Zoltán; a gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelőknél Balogh Zsolt, Farkas Kálmán Mihály, Kovács László Richárd, Krajcsovicz Mihály, Králik Máté, Medve Zsolt, Rétlaki Gábor, Simonka Ádám János és Szücs Mihály.

2.Az Év Gyakorlati Oktatója díjat vette át Priskinné Fekete Adrienn kozmetikus egyéni vállalkozó...

3.... és Virág János, aki hegesztő szakmában oktatja a tanulókat. Fotó: Für Henrik