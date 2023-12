Mint mondta, önkormányzati képviselőként most is csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat által életre hívott, immár huszadik alkalommal meghirdetett Cipősdoboz akcióhoz, hogy az olyan rászoruló gyermekek is karácsonyi ajándékhoz jussanak, akiknek erre nem lenne lehetőségük.

– A választókerület és az intézményei 2016 óta vesznek részt a kezdeményezésben. Ebben az időszakban több mint 1500, adományokkal teli csomagot tudtak felajánlani a nélkülöző gyermekek, családok számára – folytatta Fülöp Csaba.

Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a 6. számú körzet ezúttal is igen tevékeny volt. A helyieknek, továbbá a Petőfi utcai általános iskola és az Andrássy Gyula gimnázium tanulóinak, pedagógusainak köszönhetően közel 300 cipősdoboz jött össze. A csomagokat kedden adták át közösen Békéscsabán, a Berényi úton, az Újforrás Baptista Gyülekezet imaházában.