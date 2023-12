Mint azt Facebook-oldalán írta, az iskola diákjai nagy izgalommal készültek az adventi ünnepkört felölelő program bemutatására.

– Ahogy arról 2023-ban is több ízben meggyőződhettem, az itt folyó magas színvonalú pedagógiai munka és emberi odafordulás együtt jelentős sikerrel egyengeti az ott tanulók útját úgy tanulmányaik, mint a Pünkösd Egyház által közvetített értékek terén – tette hozzá. Az ünnepség keretében történt meg a szakképzős osztályok szalagtűzése is. A hamarosan búcsúzó diákok szociális munkásként léphetnek majd ki a nagybetűs életbe.

– Szép, egyben megható volt az a nem mindennapi „bemutató” is, melynek keretében felcsendült az iskola számára most elkészült zenei kompozíció. A most megismert dallam a jövőben része, kísérője lesz az itteni életnek – emelte ki.