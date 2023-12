„Az út gyűjtőút, mely túl keskeny, a folyamatos kétirányú forgalom miatt az autóknak le kell húzódniuk az útpadkára. Esős időben az így keletkezett kátyúk hatalmas víztömeggel telnek meg, melyek az út egy részét is beborítják, nyáron pedig a száraz időben a folyamatos porfelhő nehezíti az ottlakók életét. Az út felújítását elősegítve én, a képviselői célelőirányzat felhasználásával, már korábban megterveztettem az út komplex felújítását. A kivitelezésnek az akkori, közel 70 millió forintos költsége nem áll rendelkezésre a körzet fejlesztési előirányzatán. Többször jeleztem a városvezetésnek a kivitelezés megvalósításának fontosságát, de forrást nem biztosítottak a munka elvégzésére. Most törekvésem megvalósulhat, hiszen egy TOP Plusz pályázat részeként sor kerülhet az út felújítása és kerékpársáv kijelölése is, mellyel így végre az utcát rendezetté tudjuk tenni, megoldva az ottlakók problémáit, megszüntetnénk a belvároshoz tartozó kerület szégyenfoltját” – írta közösségi oldalán Paláncz György, a körzet képviselője.