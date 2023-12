Tyetyák Magdolna, a vármegyében több üzletet is működtető Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, már november elejétől megtalálhatók boltjaik polcain a csokimikulások.

– Ezeknek a termékeknek hosszú a minőségmegőrzési idejük – hangsúlyozta az ügyvezető. – Ezért akadnak, akik azt a portékát, ami az adott évben nem fogy el, átviszik a következő esztendőre. Mi azonban ezzel nem élünk, most is csak idei gyártású édességet árusítunk. A valódi tejcsokis figurák a legkelendőbbek, hiszen a gyermekek ezeket jobban kedvelik, mint az étcsokis termékeket. A bevonómasszával készült édességek forgalma visszaesett, annak ellenére is, hogy olcsóbbak.

Az ügyvezető kitért arra, boltjaikban a télapók különböző súlyt nyomnak, a minik 18, a legnagyobbak 160 grammosak. Az előre elkészített mikuláscsomagokat is sokan keresik, miként a tasakokat, amiket megtöltenek ízlés, igény szerint a vásárlók egyéb finomságokkal is.

Az Élésker boltjaiban már november elején felsorakoztak a polcokra a Mikulások. Fotó: Bencsik Ádám

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, évente mintegy nyolcmillió csokimikulást értékesítenek hazánkban. Cukorkával töltött, kétrétegű, kétízű, cukormentes – széles a kínálat, de még mindig a klasszikus tejcsokis a legnépszerűbb a NAK körképe szerint is.

– Megfigyelhető azonban vásárlói szokások változása. Legalább egy évtizedig a fogyasztók inkább a minőségibb, drágább termékekre váltottak, ugyanakkor ez a folyamat az elmúlt egy-két év erőteljes inflációja miatt megtorpant – ecsetelték az agrárkamaránál. – Nagy kihívást jelent a mostani időszak az édességkészítők és -gyártók számára, hiszen egyetlen év alatt két nagyon fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára több mint a másfélszeresére nőtt.

A NAK-nál kiemelték, a csokimikulások iránti keresletnél ugyan vezet a tejcsoki, de az étcsoki aránya növekszik. Az úgynevezett funkcionális, cukormentes, vegán és egyéb alternatív finomságok iránti kereslet élénkülése is megmutatkozik.