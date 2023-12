Az idei esemény úgy zajlott, hogy már korábban elkészítették a téli madáreleséget, ami marhafaggyúból és fekete napraforgómagból áll. A faggyút megolvasztva, és a napraforgót belekeverve cinkegolyót formáltak, amikbe madzagot tettek, így könnyű felkötni az eleséget a fákra. Ezentúl petpalackokból készítettek madáretetőket, amiket szintén fekete napraforgómaggal töltöttek meg. Utóbbiakat helyezték el a ligeten belül a fákra, néhány gyermekes család társaságában. Továbbá a tálcás madáretetőket is feltöltötték.

Gyebnár Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy bárki készíthet madáreledelt vagy madáretetőt otthon, akinek van kertje, a lényeg, hogy sótlan állati zsiradékot tehetünk bele a magvak mellett. Ez utóbbi lehet például a fent említett fekete napraforgómag, megtört dió, amit szintén nagyon szeretnek a maradak, illetve attól függően érdemes válogatni a különböző magvak közül, hogy milyen madarakat szeretnénk vendégül látni. Ugyanakkor örülnek a madarak a fonnyadt almáknak is, valamint folyadékot is érdemes kirakni nekik, ügyelve, hogy az ne fagyjon be.

A programkoordinátor hangsúlyozta, ha elkezdjük etetni a madarakat, azt mindenképp folytatnunk kell az etetési szezon végéig, mert az énekesmadár populáció jelentősen megnő azzal, hogy a településeken belül etetik őket, de nem ez a természetes élőhelyük. Így mindig oda járnak vissza enni, ahová szokatták őket az elejétől.

Végül Gyebnár Emőke kiemelte, a madáretetőket olyan helyre és magasságba kell tenni, ahol a macskák nem érik el, mert könnyű prédák lehetnek nekik az eleségért érkező madarak. Ugyanezért nem is javasolják olyan helyen a madáretetést, ahol macska a házi kedvenc.