– Olyan rendszer lépett életbe, amelyben nyakunkba ültettek egy „urat”, amivel sokaknak problémája van, ezt másfél éve jeleztük Békésből a pártvezetésnek – árulta el lapunknak egy belső forrásunk. Mint elmondta, azokra ugyanakkor rá sem hederítenek, akik 12 éve hóban-fagyban gyűjtik az utcán az aláírásokat, kiállnak a megfogalmazott elvek mellett, a saját pénzükből kampányolnak.

Olyan emberek kezdték el uralni a pártot, akiket elsősorban a pénz érdekel, az anyagiak motiválják őket, teli vagyunk anomáliákkal, furcsa körülmények között választanak tisztségviselőket, amivel ellentmondanak mindannak, ami a Demokratikus Koalíció, ami a demokrácia és amilyen Magyarországot szeretnénk.

Úgy tudjuk, már tavaly is zajlott a területi igazgatói tisztség miatt egy szűk körű egyeztetés, és információink szerint magától Gyurcsány Ferenctől is ígéretet kaptak a helyzet rendezésére.

Néhány hete a feszítő helyzet miatt a DK több helyi vezetője is nyilatkozott a kialakult körülményekről a Magyar Narancsnak. Kasuba István, aki Orosházán és környékén építette fel az alapszervezet, úgy fogalmazott: „Itt csak az a két szó kopott el, amely a pártunk nevét adja. Nem vagy alig működik a belső demokrácia, felülről érkeznek a diktátumok, az alulról érkező kezdeményezéseket meg sem hallják. Az őszödi igazságbeszéd ellenére ez a párt nagyon félresiklott”.

A történet itt azonban nem ért véget. Leel-Őssy Gábor, a DK gyulai önkormányzati képviselője a napokban arról írt Facebook-oldalán, hogy a múlt héten, Békéscsabán megtartott (áterőltetett) DK választókerületi tisztújítás során, a legmagasabb szintről delegált, jelenlévő és a hírek szerint az aktust lebonyolító pártigazgató „árulásnak” nevezte azt, ha valaki a párt belügyeit a nyilvánosság elé viszi. „Vélhetően arra a hat emberre célzott, akik a Magyar Narancs írásában az újságírónak nyilatkozva fejtették ki az álláspontjukat a – véleményük szerint – rossz irányba haladó Békés megyei DK-s fejleményekkel kapcsolatban, miszerint árt a DK-nak, ha pénz és pozícióparaziták martalékává válik 12 év önzetlen munkája” – írta.

Hozzátette, a pártigazgató arra nem tért ki, hogy hol lehet ezeket a feszítő problémákat megvitatni akkor, ha a párton belüli fórumokon nem.

Ha jól értjük, a DK országos vezetése szerint azok a tagok, akik szót emeltek, segítséget kértek a pártjuktól, összejátszanak az ellenséggel, hitszegők, gyalázatosan hűtlenek, ad acta hazát áruló bitangok.

„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – fogalmazott utalva A tanú című filmre, majd kifejtette, a pártigazgató úrnak és másnak „sem volt hozzá töke”, hogy a szemükbe mondják el ilyetén véleményüket... Mivel magam is az „árulók” közé tartozom, szeretném csendben megjegyezni, hogy ahol árulózzák (etikai izére ráncigálják, felfüggesztik, kizárják) a véleményükért kiálló és a véleményüket tényekkel alátámasztó tagokat, ott k... nagy baj van. Ezt mi eddig is tudtuk, hiszen láttuk. Ezért is jeleztük másfél éven keresztül éppen feléjük, hogy nagy a baj” – hangsúlyozta Facebook posztjában Leel-Őssy Gábor.

Leel-Őssy Gábor: jeleztük, hogy nagy a baj. Fotó: MW-archív

Leel-Őssy Gábor egyébként idén augusztusban lemondott a Demokratikus Koalícióban betöltött választókerületi elnöki tisztségéről. Mint mondta, munkája miatt nem fér bele a feladat, de azt is elismerte, hogy előfordultak súrlódások a párton belül.

Úgy tudjuk, hogy többen is kiléptek a DK-ból az elmúlt időszakban Békésben. A párt pedig például az MSZP-ből igazolt, illetve próbál igazolni embereket.