Az eseményen elhangzott: 1996 óta ünnepli védőszentjük, Szent András napját, és azzal együtt községüket is Békésszentandrás lakossága. Sinka Imre polgármester elmondta, ismét elérkeztek településük névnapjához, amelynek megünneplésére az elmúlt időszakban nem mindig volt lehetőségük. Az idei rendezvény jelentőségét továbbá az is fokozza, hogy a jelenlegi képviselő-testületnek ez az utolsó András-napja, hiszen jövőre önkormányzati választások lesznek.

A korábbi évekre visszatekintve Sinka Imre kifejtette, olyan esztendőket kellett megélniük, amikor pandémia sújtotta a lakosságot, de úgy véli, hogy ezen időszakban is sikerült helytállniuk és működtetniük a községet. Majd szinte véget sem ért a koronavírus járvány, máris háború tört ki a szomszédos országban, Ukrajnában, ami egész Európára, Magyarországra, és azon belül Békésszentandrásra is hatással volt, illetve van jelenleg is. Elszabadult az infláció, kiszámíthatatlanná vált a költségvetés tervezése, illetve a projektek befejezéséhez is többletforrásokat kellett igényelni, majd jött az energiaválság is. Mint a polgármester fogalmazott, megoldottak minden kihívást, és megvalósították az időszakra tervezett fejlesztéseket (bölcsődeudvar, új játszótér a standon, új piac, a családsegítő szolgálat épületének felújítása, szennyvíztelep fejlesztése, utak és járdák építése), illetve számos energetikai korszerűsítésbe is belevágtak. A művelődési házukat célzó projektjük viszont meghiúsult, amelynek támogatási összegét így vissza is kellett fizetniük, amit kudarcként éltek meg. A pályázatot viszont szeretnék újra benyújtani, és következő alkalommal sikerre vinni a beruházást.

Több évtizedes munkájáért Bobvos János a Békésszentandrásért kitüntető címet vette át. Fotó: Babák Zoltán

A polgármester beszéde után a vajdasági Kishegyesről érkező Fülöp Valentin köszöntötte a jelenlévőket, majd a Tessedik Táncegyüttes műsorát láthatta a közönség, ami után átadták a kitüntetéseket.

A képviselő-testület a Békésszentandrás Kiváló Pedagógusa Díjjal köszönte meg Kitajka Béláné, Edit néninek településükért végzett több évtizedes munkásságát. A település fejlődéséért és sportjáért végzett több évtizedes munkájáért Bobvos János a Békésszentandrásért kitüntető címet vette át, az Év Sportolói címet pedig kajak sportágban a fiatal leány négyes – Vígh Hunorka Csepke, Csernus Liliána, Nagy Tímea és Gyurek Barbara Andrea – kapta. Társastáncánc sportágban Csík Krisztina lett idén az Év Sportolója, labdarúgásban Búzás Bálint Pál, futás sportágban pedig Zahorecz Bernadett kapta meg ugyanezt a címet.

Végül pedig Hévizi Robi képviselő 25 éves folyamatos képviselői munkásságáért a testülettől egy köszönő oklevelet vehetett át az András-nap keretében.