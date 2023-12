A projekt keretében a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete által megvalósított beruházások révén szerdán karácsonyi ünnepség keretében adták át a hat támogatott lakhatást nyújtó házat, amelyekben fogyatékossággal élők és pszichiátriai betegek találnak otthonra. Negyven ember részére három házat Békéscsabán és három házat Mezőberényben alakítottak ki. A házak akadálymentesen megközelíthetőek, duplakomfortosak, energetikailag korszerűsítettek, továbbá napelemekkel ellátottak. A házakban egy- és kétágyas szobákat alakítottak ki, ahol a lakók saját elképzeléseik szerint alakíthatják ki életterüket.

Az ünnepségen a támogatott lakhatásba érkező fiatalok és családjaik is részt vettek. A lakók napközben a Kőszikla Alapszolgáltatási Központban napközbeni gondozásban, foglalkoztatásban és egyéb szakmai segítő szolgáltatásban részesülnek, az ezt segítő alapszolgáltatási központot már idén októberben átadták. A központban egy különleges helyiséget is kialakítottak, egy snoezelen szobát, ami innovatív elemnek számít a szociális ellátásban, továbbá helyet kaptak még terápiás-, beteg-, vendég- és pihenőszobák is. A pályázatnak köszönhetően a támogató szolgálat járműparkja két, egyenként 9 fős elektromos kisbusszal bővült.