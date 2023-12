Ajándékozzunk idén is közösen: az orosházi advent évek óta közkedvelt programeleme az óriás adventi naptár. A belvárosban felállított házikónál a város óvodáinak intézményi szinten biztosítanak lehetőséget arra, hogy a naptárban ajándékra leljenek és így váljon örömtelivé több száz óvodás ünnepvárása.

Az ötlet megvalósításához partnerek (vállalkozások, szervezetek, közösségek) jelentkeztek. A Petőfi művelődési központ szervezésében megvalósult városi kezdeményezéshez csatlakozott a Linamar Hungary Zrt. is. Hétfőn Birkás Tamás, az LPD divizió gyárigazgatója adta át a már nagyon izgatott óvodásoknak az ajándékcsomagot. Érdeklődésünkre elmondta, fontos számukra a társadalmi szerepvállalás, számos helyi programba bekapcsolódnak. Ezt a kezdeményezést is támogatják évek óta. Ezúttal is kreatív és készségfejlesztő játékoknak örülhetnek az óvodások.

A Hajnal óvoda Pillangó csoportja elsőként érkezett az adventi naptárhoz. Fotó: Csete Ilona

Az átadásra érkező Pillangó csoport óvodapedagógusa, Gavallérné Koszorús Éva elárulta, nagyon várták a gyerekek az adventi időszakot, ami tele van meglepetésekkel. A tárgyi örömök mellett lelki tartalmakkal is gazdagodnak ilyenkor. Mostantól a házikó, az adventi naptár körül nagy lesz a forgalom. Érkeznek az óvodák képviselői, hogy átvegyék a városi összefogás keretében megvalósult felajánlásokat.