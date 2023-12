A megbeszéléseken önkormányzati kérdések is felmerültek – közölte közösségi oldalán a képviselő. Emellett egyesületi, illetve kisvállalkozói ügyeket is megvitattak a polgármesteri hivatalba érkező helyi lakosokkal. Mint írta, a fogadóórán – amelyen Balogh József, a település polgármestere is részt vett –, kisebb közösség gyűlt össze, és négyszemközti beszélgetésekre is sor kerülhetett.