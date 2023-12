Jubilált a nyugdíjasklub

Ünnepeltek hétfőn a Lencsési Közösségi Házban, tortával, valamint adventi koncerttel, amelyen közreműködtek a békéscsabai zeneiskola pedagógusai és növendékei. Az intézmény keretein belül működő közösségek, mint a kertbarátok és a természetjárók vezetői ugyancsak köszöntötték a jubiláló klubot. Takács Péter igazgató emlékeztetett: 1991-ben alapította a város a Lencsési Közösségi Házat, amelyben rengeteg jelentős létszámú, tevékeny és összetartó közösség alakult meg az elmúlt évtizedekben.

Rengeteg adomány gyűlt össze

Adománygyűjtő akciót hirdetett a Körösvidék Alapítvány és a Békéscsabai Turisztikai Egyesület, amelyhez most is csatlakozott a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. Az elmúlt hetekben összegyűlt felajánlásokat hétfőn adták át a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ számára az intézmény Fövenyes utcai épületében, ahol ennek megfelelően rengeteg tartós élelmiszer, édesség, játék, valamint tisztálkodási eszköz és szer sorakozott a dobozokban. Varga Éva igazgató megerősítette, minden évben van 40-45 olyan gyermek, akik számára a felajánlásoknak köszönhetően kerül meglepetés a fenyőfa alá.

A könyvtárba vitték a kézműves portékákat

A nemzetiségek napja apropóján bemutatkozott hétfőn a Portéka Kézműves és Termelői Közösség a Békés Megyei Könyvtárban. A közösség csoportvezetője, Árgyelán Erzsébet elmondta, hogy nem először jártak a Békés Megyei Könyvtárban. Szeretnek megjelenni a bibliotékában, hiszen itt egy olyan közönség is megismerheti őket, amely nem feltétlenül jár vásárokba, viszont kíváncsi a kistermelői, kézműves termékekre. Békéscsabán több helyen is tartanak saját vásárokat bizonyos rendszerességgel, így a Lencsési lakótelepen, Jaminában, illetve immár a Korzó téren is.

Több mint egymillió gyűlt össze a sorstársaknak

Több mint 1 millió forint gyűlt össze azon a békéscsabai önkormányzat által szervezett adventi jótékonysági koncerten, amelyet nemrég tartottak a belvárosi római katolikus templomban Gubik Petra közreműködésével – jelentette be hétfőn a városházán tartott sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester. Ádász István elnök köszönetét fejezte ki, majd kiemelte, jövőre lesz 20 éves az egyesület, az elődje pedig 75 esztendős. Ezt szeretnék egy gálaműsorral megünnepelni a Jókai színházban, amelyen fellépne Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész is. Folytatnák az érzékenyítő rendezvényeiket is az iskolákban, a munkahelyeken, hogy felvilágosítsák a látókat, miként élnek a vakok és a gyengénlátók, hogyan lehet nekik segíteni.

Leégett egy tanya

Teljesen leégett egy tanya keddre virradó éjjel Békéscsaba határában keddre virradóra. Az épületben volt három gázpalack, amik felrobbantak, a födém beszakadt. A békéscsabai és a gyulai hivatásos tűzoltók a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral fojtották el a lángokat.