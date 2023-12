A szarvasi székhelyű Körös-Maros Nemzeti Parknál elmondták, sokan úgy gondolják, hogy az ökörszem a Magyarországon előforduló legkisebb madárfaj. Ez azonban nem így van, ugyanis a sárga- és a tüzesfejű királykák még nála is kisebbek. Az ökörszem 8-10 grammos testtömegéhez képest a királykák mindössze 4-6 grammosak, testhosszuk pedig körülbelül 9 centiméter.

Karcsú, vékony lábú, vékony csőrű énekesmadarak. A sárga- és a tüzesfejű királykák egyforma színezetűek: testük nagy része alapvetően zöldes-barnás árnyalatú, szárnytollaik sötétebbek, és egy keresztirányú, világos sáv húzódik a szárnyukon.

– Mindkét faj fejtetőjét egy nagyon élénk, feltűnő kis tollbóbita díszíti – ecsetelték a Körös-Maros Nemzeti Parknál. – Ez a bóbita a sárgafejű királykánál általában élénk citromsárga, a tüzesfejűnél pedig egy lángnyelvhez hasonlóan az élénk citrom- és narancssárga árnyalatai találhatók meg benne. A két fajt leginkább az különbözteti meg egymástól, hogy a tüzesfejű királykának van egy fehér szemsávja, a sárgafejűnél viszont ez hiányzik.

Mindkét faj költ hazánkban. Fészkeléskor általában a zárt domb- és hegyvidéki fenyveseket részesítik előnyben. Apró termetükön túl a költési stratégiájuk is különlegessé teszi őket, mert évente két fészekaljnyi fiókát nevelnek fel úgy, hogy a tojó már akkor költeni kezd a második fészekben, amikor az első fészekalj fiókái még kis sem repültek. Ilyenkor az első fészekalj fiókáiról való gondoskodás teljes mértékben a hímre hárul.

A szakemberek kiemelték, a királykák rövidtávú vonulók. Az Észak-Magyarországon költő példányok az ország déli tájain töltik a telet. A Maros folyó mentén nem költenek, így nyáron ott csak ritkán láthatunk kóborló királykákat, télen viszont gyakran megfigyelhetők. Idén is már december elején találkozhattunk velük a Maros-menti erdőkben. Mivel nagyon aprók, ezért nehéz őket észrevenni, viszont éles, sípoló hangjuk messziről elárulja jelenlétüket. Ha egy helyben maradunk, akkor az élelem után kutató apró madárkák akár egy-két méterre is megközelítenek bennünket. Csőrszerkezetük nem teszi lehetővé a magvak fogyasztását, ezért télen is rovarokkal táplálkoznak. A fák, bokrok minden egyes négyzetcentiméterét átvizsgálják, a kéregrésekben, odvakban megbújó apró rovarokat keresgélik.

A királykák nemcsak az erdőkben, hanem akár a kertekben, parkokban is megjelenhetnek, főként az örökzöld fákon, cserjéken.