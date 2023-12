Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, céljuknak tekintik, hogy olyan programokat szervezzenek, amelyek a helyiek mellett a Gyulára látogató turisták számára is vonzó lehet.

– Hosszú távú elképzelés, hogy itt a kastély környékén egyedi hangulatot teremtsünk. Az ünnepkörhöz kapcsolódó elemek folyamatosan bővülnek – emelte ki a szakember. – Tavaly elérhető volt a Mikulás szobája, ami most a Mikulás hálószobájaként látogatható. A téli kertben egy másik mesevilág, egy makettasztal várja kisvonattal a vendégeket. Fotópontok működnek, Rudi, a rénszarvas figurája szintén itt van a kastélyparkban. Angyalszárnyai nőhetnek azoknak, akik az egyik fotópontot választják.

Fekete-Dombi Ildikó elmondta, az ajándékkészítés az ünnepvárás fontos része, ennek jegyében a Stefánia-szárny csemegetárában külön programot indítottak.

– Különleges ajándékkészítő műhelyt hoztunk létre, ahol például Mézeskalács házat tudnak a vendégek összeállítani, olyan módon, hogy azt egy népművész már előkészítette. A látogatókra a befejezési folyamat vár. Az egységcsomagban található kisült mézes elemekből összerakhatják például saját Mézeskalács házikójukat, illetve azt fel is díszíthetik. Ugyanilyen módon karácsonyi fenyődíszek, illetve minden szombaton más-más különlegességek is készíthetők. A hétvégén adventi koszorút is csinálhattak az érdeklődők.