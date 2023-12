– Kétéves munka eredményeként sikerült térfigyelő kamerákat elhelyezni az Árpád fejedelem téren – ismertette dr. Szigeti Béla, hozzátéve, hogy a szelektív szigettel és a hulladék itteni illegális elhelyezésével kapcsolatban rengeteg megkeresést kapott. Elmondta: most rend van, de sokszor a terület tele van szeméttel, vannak, akik más városrészekből is ide hozzák szabálytalan módon a hulladékot. Ezért volt szükség a térfigyelő kamerákra, amivel szerinte precedenst is teremtenek.

Megosztotta, hogy vélhetően más szelektív szigetekhez, például a Katona utcaihoz, a belvárosi óvoda környékén lévőhöz is szükség lesz telepíteni ilyen berendezéseket. Erre ad lehetőséget az, hogy a város költségvetésében elkülönítettek egy 40 millió forintos keretet köz- és közlekedésbiztonsági céllal, a forrásból térfigyelő kamerákat szerelnek fel és zebrákat létesítenek.

– A város rendezettsége javulhat az eszközök révén – folytatta dr. Juhász István. A költségvetésről szólva hozzátette, hogy jövőre is fontos lesz a takarékoskodás. Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban a tavalyi adatokhoz képest a városi intézmények és cégek 13 százalékkal kevesebb gázt és 8 százalékkal kevesebb villamos energiát használtak fel.